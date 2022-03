Risparmi in bolletta: le dritte per luce e gas

Risparmi in bolletta: si moltiplicano le guide con i consigli per alleggerire il peso degli aumenti scattati con il 2022. I suggerimenti di Enercom e SOS Tariffe.

Risparmi in bolletta: consumiamo già meno, ma si può fare di più…

I dati Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, ci dicono che nel primo trimestre 2022 si registra un rincaro del 131% sulle utenze domestiche della luce e del 94% sul gas. Il che si traduce in un aumento di 334 euro per la bolletta dell’energia elettrica e di 610 euro per il gas. Come stanno reagendo gli italiani? Tagliando i consumi. Secondo SOStariffe.it, in febbraio in media già si è registrato un leggero calo rispetto ad ottobre del 2021 quando gli aumenti in bolletta iniziarono a mordere. Il calo è ridotto (-1% per l’energia elettrica e -4% per il gas), ma è la conferma di un trend che spinge i consumatori italiani ad un uso più attento dell’energia. Ma veniamo ai consigli: molte sono misure di buon senso, già conosciute, ma un ripasso non fa mai male.

Risparmi in bolletta: il decalogo di Enercom

Come ampliare questi risparmi? Enercom Luce e Gas suggerisce 10 accorgimenti:

Manutenzione regolare degli impianti. Non solo la manutenzione ordinaria è obbligatoria per legge (multa a partire da 500€ se non lo si effettua). È anche conveniente: mantenendoli puliti, gli impianti inquinano e consumano meno. Controllare la temperatura. Una casa troppo calda fa male a salute, ambiente e al portafoglio. La norma prevede una temperatura massima in casa di 20°C più 2° di tolleranza. Per ogni grado in meno si risparmia dal 5% al 10% sui consumi. Fare attenzione alle ore di accensione del riscaldamento. Per legge, vige un massimo di 14 ore al giorno di accensione per le regioni del nord o in montagna, e di 8 ore per le fasce costiere del Sud. Non tenere acceso l’impianto termico giorno e notte. Pannelli riflettenti tra muro e termosifone. Questa semplice soluzione permette di ridurre le dispersioni di calore. Anche un semplice foglio di carta stagnola è efficace! Schermare le finestre di notte. Per evitare inutili dispersioni di calore, chiudere sempre persiane e tapparelle prima di dormire. Scegliere soluzioni tecnologiche innovative. Evitare picchi e sbalzi di potenza con soluzioni tecnologiche quali la centralina, i cronotermostati, i sensori di presenza e i regolatori elettronici. Permettono di controllare e programmare il riscaldamento e la temperatura su base oraria, giornaliera e settimanale, con un semplice clic. Scegliere impianti di riscaldamento innovativi. Se si ha in casa una vecchia caldaia, considerarne la sostituzione con una a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza. Entrambi, abbinati a impianti solari termici e fotovoltaici, consentono di risparmiare sia dal punto di vista energetico che economico, con sgravi fiscali. Utilizzare le valvole termostatiche. Le valvole termostatiche, obbligatorie nei condomini, permettono di ridurre i consumi fino al 20%.Regolano il flusso dell’acqua calda nei termo, e consentendo di non superare la temperatura media dell’intera casa. Fare il check-in della casa. Far valutare da un esperto lo stato di isolamento termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione. Per una diminuzione fino al 40% dei costi per il riscaldamento. L’Ecobonus consente di detrarre dal 50 all’85% delle spese, il Superbonus ha aliquota di detrazione del 110%. Non mettere ostacoli vicino ai termosifoni e non lasciare aperte le finestre a lungo. Nonostante utilizzare i termosifoni come stendibiancheria sia piuttosto comodo, così facendo si ostacola la diffusione del calore e si spreca energia. E bastano pochi minuti per arieggiare gli ambienti, evitare di tenere le finestre aperte a lungo.

E queste le dritte di SOS Tariffe

Questi invece i sei consigli (riassunti in pillole) di Sos Tariffe:

L’importanza dell’efficienza energetica. Scegliere soluzioni ad alta efficienza è fondamentale per evitare sprechi ed ottenere gli stessi risultati consumando meno. Quando si acquista un elettrodomestico, ad esempio, il primo elemento da analizzare è la “classe di efficienza energetica”, indicata sull’apposita etichetta. Non sottovalutare il consumo legato all’illuminazione. Puntando su soluzioni a LED è possibile ridurre fino a 5 volte i consumi rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza. Con un ciclo di vita più lungo rispetto ad altre soluzioni meno efficienti. Ed evitare di lasciare le luci accese inutilmente. Anche lo stand-by incide sulle bollette. In media, un elettrodomestico in stand-by consuma intorno ai 50 kWh all’anno. Con valori più elevati per dispositivi come il TV o lo stereo e molto più bassi per il caricabatterie o il telefono cordless. Ridurre il peso del riscaldamento. Ridurre di un grado la “temperatura obiettivo” da raggiungere in casa permette di ottenere un risparmio tra il 5% ed il 7% sui consumi annui di gas. Non serve superare i 16-20° C in casa. Oltre questa soglia, i consumi crescono in modo esponenziale. L’estate è vicina: come ridurre l’impatto del condizionatore. La differenza di temperatura tra interno e esterno non superi gli 8-10° C. Raffreddare solo le stanze in cui ci si trova e installare il condizionatore nella posizione giusta. Può essere utile, poi, alternare il condizionatore con un ventilatore da soffitto, che consuma meno e dà un buon rinfrescamento. Nella scelta del condizionatore, inoltre, affidarsi a dispositivi ad alta efficienza energetica e con tecnologia Inverter, per massimizzare l’efficienza. Attenzione ai consumi per l’acqua calda. Riscaldare l’acqua comporta un dispendio energetico notevole. La soluzione più efficiente è sostituire lo scaldabagno elettrico con uno a gas o, se possibile, ricorrendo ad un sistema solare termico. Per regolare correttamente la temperatura dell’acqua, selezionare il termostato a 45° C d’estate e a non più di 60° d’inverno. Fare la doccia invece che il bagno consente di consumare meno acqua ed anche meno energia.

