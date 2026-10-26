Risparmi 850 euro all’anno se passi all’auto elettrica

Risparmi 850 euro all’anno se passi da un’auto a benzina ad un’elettrica. I conti li ha fatti Motus-e. E i punti di ricarica hanno superato quota 88 mila.

Risparmi 850 euro (e ancor di più se ricariche solo a casa)

Motus-e ha preso a riferimento un automoblista con l’80% delle ricariche effettuate a casa e il 20% alle colonnine pubbliche. Percorrere 100 km un’auto elettrica gli costa in media circa 5,50 euro, contro gli 11,60 euro di un’analoga auto a benzina e gli 11,50 euro di una diesel. Il tutto senza considerare abbonamenti, pacchetti e offerte degli operatori di ricarica. Il vantaggio aumenta ancora se si ricarica solo a casa, scendendo in media a circa 4,5 euro per 100 Km: circa il 60% in meno rispetto alla benzina. E se non si dispone di un posto auto per caricare a casa o al lavoro? Il beneficio economico rispetto a benzina e diesel si riduce, ma rimane consistente, con una spesa che si attesta in media a 9,4 euro per 100 km (-19% rispetto alla benzina, -18% rispetto al diesel). Per chi percorre 12.000 km all’anno, il risparmio rispetto a un’auto a benzina può arrivare a superare gli 850 euro.

Pressi: “Non è più solo una scelta di sostenibilità…”

La convenienza aumenta ancora se si considera il vero costo totale di un veicolo, il cosiddetto Total cost of ownership. È il cosiddetto TCO, che al prezzo d’acquisto dell’auto somma tutti i costi di gestione. Quindi rifornimento, manutenzione, assicurazione e bollo, sottraendo il valore di rivendita finale. Nelle citycar l’analisi del TCO evidenzia un risparmio rispetto alla benzina di circa 3.300 euro nell’arco di 6 anni. Nonostante il costo di acquisto più elevato, ipotizzando una percorrenza annua di 12.000 km e una ricarica per l’80% domestica. La convenienza può addirittura crescere nei segmenti superiori, anche grazie a costi di manutenzione nelle elettriche sensibilmente più bassi. “I numeri dimostrano che la mobilità elettrica non è solo una scelta per la sostenibilità ambientale. Ma un’opportunità concreta di risparmio per famiglie e imprese”, osserva il presidente di Motus-E, Fabio Pressi.