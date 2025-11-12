Risolta la questione del secondo intestatario, fonte di grande scontento? Pare proprio di sì. Un lettore segnala che nella sezione Domande Frequenti del sito del ministero è stato finalmente aggiunto un chiarimento.

Risolta la questione, con un chiarimento sul sito del ministero (speriamo che i concessionari…)

“Salve, sembra che la situazione Bonus veicoli elettrici secondo intestatario si sia sbloccata positivamente con l’aggiornamento delle FAQ. Nello specifico al punto 35 vengono risolti tutti i dubbi relativi al secondo intestatario. Speriamo bene“. Amedeo De Stefano.

Risposta. Riportiamo domanda e risposta, come da segnalazione: “Che cosa si intende per ‘primo intestatario del veicolo da rottamare’ ai fini dell’accesso agli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici…? In caso di veicolo da rottamae intestato a più persone (cointestato) ai fini e per gli effetti del Decreto ministeriale 8/8/2025 n.236 il requisito di essere primo intestatario da almeno sei mesi si intende riferito a uno dei comproprietari del veicolo da rottamare. Pertanto, tra i cointestati sarà considerato primo intestatario del veicolo da rottamare colui che, risultando intestatario del veicolo da rottamare (e relativa targa) da almeno sei mesi, presenta per primo l’istanza di accesso al bonus per l’acquisto del nuovo veicolo elettrico. Questo criterio permette di individuare un unico legittimo beneficiario del bonus in caso cointestazione. Evitando qualsiasi duplicazione dell’incentivo sulla medesima vettura rottamata“. Ci sarebbe molto da dire su questa precisazione, che in realtà cambia le carte in tavola. Ma se i concessionari ne prenderanno atto e tutto finirà bene, meglio sorvolare…