Riscossa elettrica Toyota dal 2026

Riscossa elettrica Toyota: si sale a mille km di range

C’è il governo giapponese dietro il piano di riscossa Toyota nell’auto elettrica, con un forte sostegno finanziario alla sviluppo di nuove batterie allo stato solido. Tokio ha dato luce verde ai piani del costruttore nel quadro del piano nazionale per espandere la produzione locale di celle e contrastare il predominio della Cina. Toyota utilizzerà due aziende di cui ha assunto recentemente il controllo: Prime Planet Energy Solution e Primeearth EV Energy. Entrambe erano nate in joint venture con Panasonic. Tutto è pianificato anno per anno, con questi step. 1) Nel 2026 arriveranno le batterie “Performance”, seguite a fine 2027 dalle più economiche “Popularization”. Le prime avranno un range di 800 km, tempi di ricarica di 20 minuti e un costo del 20% in meno rispetto alla Toyota attuale, la bZ4X. Le seconde avranno tempi di ricarica più lunghi (30 minuti) e minore autonomia (600 km), ma il costo in meno sarà del 40%. 2) Ma il vero salto si avrà nel 2027-28, con le batterie allo stato solido, in grado di arrivare a mille km con tempi di ricarica oscillante tra i 10 e i 20 minuti.

Tempi di ricarica a 20 e in futuro 10 minuti

Ma è già previsto uno step successivo con la seconda generazione di batterie allo stato solido addirittura 1.200 km di autonomia. Tutti questi risultati, chiarisce Toyota, non verranno raggiunti solo grazie a un miglioramento delle celle ma anche con miglioramenti aerodinamici e riduzione del peso. Ma è chiaro che le batterie restano il cuore della sfida e la Casa giapponese fa sapere che con il passaggio allo stato solido non si miglioreranno solo costi e autonomia. Un altro passo avanti si avrà nei tempi di ricarica, con la possibilità di scendere fino a 10 minuti. Sono obbiettivi realistici quelli enunciati da Toyota? Difficile che una marca di questa portata renda pubbliche cifre che al momento rappresentanti nosemplici aspirazioni. Evidentemente il brand giapponese ha già fatto tutti i test del caso e sta partendo con l’industrializzazione. Resta da capire a che punto saranno i concorrenti, a partire da Tesla, dal 2026 in poi. Noi clienti, se si alza l’asticella della sfida, ne abbiamo solo da guadagnare.

