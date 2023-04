Rischio di incendio: richiamo per la 500e

Rischio di incendio nelle batterie al litio ad alta tensione: è stato disposto un richiamo per alcune Fiat 500e prodotte tra il 5 ottobre 2020 e il 12 luglio 2021. L’intervento consiste nella sostituzione della batteria HV. In particolare, fa sapere Stellantis, la segnalazione riguarda soltanto 11 veicoli: nove di essi sono già stati risanati e a breve anche gli altri saranno completati.

Rischio di incendio nelle batterie al litio ad alta tensione

La misura cautelativa è stata annunciata sul portale del Safety Gate, ovvero il bollettino in cui l’Unione Europea diffonde agli alert sui prodotti non legati al cibo. La notifica numero A12/00943/23, a proposito della 500e recita testualmente: “Potrebbero essere stati utilizzati materiali contaminati per le batterie ad alta tensione. Ciò può portare al guasto della batteria, aumentando il rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”. Da quel che si evince, è stata la stessa Stellantis, a cui la marca Fiat fa capo, a comunicare alle autorità europee l’avvio del richiamo. Richiamo che, ovviamente, verrò recapitato direttamente ai proprietari delle auto interessate, con l’indicazione e i tempi delle modalità di ripristino.

Un 2023 in salita per la piccola Fiat

Non è un gran momento per la piccola Fiat. C he viene da un ottimo anno di vendite come il 2022, ma non ha poi iniziato il 2023 nel migliore dei modi. Sul mercato europeo la 500e sta via via perdendo perdendo posizioni, con poco più di 4 mila consegne al mese (13.543 nel trimestre). Mentre nel 2022 occupava stabilmente uno dei posti sul podio, accanto alle solite due Tesla, nel primo trimestre 2023 è scivolata al settimo posto. Ora la sopravanzano anche le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Dacia Spring e persino un Suv costoso come la Volvo XC 40. Di questo passo l’obiettivo che si era posto Stellantis di produrre 100 mila 500e nel 2023 sembra un po’ ambizioso. Pesano probabilmente i problemi in produzione. E sicuramente non aiuta il prezzo decisamente alto, che parte da 29.950 euro per la versione con autonomia 190 km.