Rischio di apertura cofano: intervento su 1,8 milioni di Tesla

Rischio di apertura cofano: Tesla deve intervenire sul software di 1,8 milioni di veicoli. Per ora la correzione riguarda solo auto vendute negli Stati Uniti.

Rischio di apertura cofano con conseguenti possibilità di incidenti

Tesla ha già iniziato a lanciare un aggiornamento software over-the-air, da remoto, per risolvere il problema. Lo ha comunicato la NHTSA, l’agenzia federale statunitense che si occupa di sicurezza stradale. Il problema rilevato potrebbe provocare l’apertura totale del cofano, ostruendo la vista al conducente. L’aggiornamento rileva l’apertura e avvisa i conducenti della situazione di pericolo. La NHTSA ha spiegato che il problema riguarda Model 3, Model S e Model X prodotte tra il 2021 e il 2024 e le Model Y tra il 2020 e il 2024. Ovviamente l’aggiornamento del software è gratuito e a totale carico di Tesla. L’azienda ha spiegato che i veicoli erano dotati di un fermo del cofano prodotto in Cina da Magna Closures. E di aver iniziato a indagare sui reclami dei clienti relativi a casi di apertura non richiesta del cofano in alcuni Model 3 e Model Y in Cina a marzo. Avviando un ripristino dell’hardware di chiusura e un’ispezione sui veicoli in circolazione.

Gli interventi si svolgono da remoto: il precedente dell’Autopilot

L’agenzia Reuters in un report spiega che, sebbene si siano verificati meno eventi di questo tipo in Europa e Nord America, Tesla ha avviato controlli anche su questi mercati. Ispezionando i gruppi di chiusura del cofano il mese scorso e decidendo di emettere un richiamo all’inizio di luglio. L’intervento è il più importante deciso da Tesla dal dicembre scorso, quando si decise di correggere ben due milioni di veicoli in circolazione negli Stati Uniti. Motivo: installare nuovi accorgimenti di sicurezza nel sistema di guida autonoma Autopilot. Ma la questione non è chiusa: dopo le segnalazioni di 20 incidenti che hanno coinvolto veicoli con l’Autopilot aggiornato l’NHTSA ha aperto una nuova indagine. Ogni volta che emergono problemi di questo tipo, si apre una questione semantica sull’opportunità di usare la parola “richiamo”. In realtà le vetture non vengono richiamate in officina, dato che tutte le modifiche avvengono da remoto.

– Mercedes EQS Suv 450+ alla prova autostrada: facciamo a chi si stanca prima? Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico