Riscaldare le case a Londra? Ci pensano la metropolitana e le fognature

Il governo britannico vuole riscaldare a basse emissioni di carbonio a circa 1.000 edifici storici di Londra nella zona di Westminster, tra cui il Parlamento e la National Gallery. Sarà più grande rete di teleriscaldamento del Regno Unito. La rete sfrutterà il calore di scarto proveniente dal Tamigi, dalla metropolitana e dalle reti fognarie.

Potrebbe essere un prototipo per tutte le grandi città. Per sfruttare il calore a bassa “intensità” di emissioni dalle infrastrutture e dal sottosuolo. Parte Londra, come ha annunciato il governo. Si prevede che la rete permetterà di risparmiare ogni anno circa 75.000 tonnellate di CO₂, equivalenti alla piantumazione di 1,2 milioni di alberi. Il governo ha inoltre stanziato oltre 5 milioni di sterline per supportare le sette arre della città che usufruiranno del servizio.

Il progetto per riscaldare Londra con le infrastrutture sotterranee potrà poi essere diffuso in tutta la Gran Bretagna

Miatta Fahnbulleh, ministro per i consumatori di energia, ha sottolineato “come l’uso del calore residuo rappresenti un’innovazione per il futuro del riscaldamento a basse emissioni“. E possa “contribuire a creare centinaia di posti di lavoro e migliorare la sicurezza energetica“. Attualmente, le reti di teleriscaldamento soddisfano solo il 3% del fabbisogno di riscaldamento del Regno Unito. Ma il governo intende espandere questo sistema per ridurre l’uso di combustibili fossili nel riscaldamento degli edifici, responsabile di circa un terzo delle emissioni di carbonio del Paese.

Secondo le previsioni del Comitato sui cambiamenti climatici, entro il 2050 le reti di teleriscaldamento potrebbero coprire fino a un quinto del fabbisogno termico nazionale. In Italia, sono stati avviati alcuni progetti di teleriscaldamento per sfruttare il calore prodotto dai computer dei data center.

