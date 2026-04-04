Ripresina nelle vendite Tesla (primo trimestre)

Ripresina nelle vendite Tesla: 358.023 veicoli elettrici venduti e 408.386 prodotti nel primo trimestre 2026. Un po’ meglio dei dati di inizio 2025.
Ripresina nelle vendite Tesla: 336 mila auto vendute
Ebbene sì, c’è un leggero progresso rispetto al primo quarto dello scorso anno, quando la produzione era stata dicirca 362.600 unità e le consegne di 336.700. L’aumento è del 12,6% nella produzione e del 6,3% delle consegne. Merito probabilmente del lancio delle versioni più economiche di Model 3 e Model Y: più spartane, ma con prezzi molto competitivi. Come dimostrano i dati in arrivo da grandi mercati europei come la Francia, dove la Model Y in marzo ha riconquistato la leadership con oltre 7 mila auto vendute. Ma le prospettive restano incerte: la concorrenza nell’elettrico è sempre più serrata, soprattutto da parte dei costruttori cinesi. E Elon Musk non sembra intenzionato a lanciare nuovi modelli, preferendo puntare tutte le sue carte sull’intelligenza artificiale. Coinvolgendo anche Tesla in questa avventura, peraltro molto promettente sul piano economico.
Vanno solo Model Y e Model 3, il Cybertruck è un fiasco
Il problema è che la stragrande maggioranza della produzione e delle consegne, 394.611 unità costruite e 341.893 consegnate, rimane legata a Model 3 e Model Y. Le altre vetture o sono uscite di produzione (Model S e Model X ) o portano risultati molto modesti (in particolare il Cybertruck). Tesla le riunisce sotto un unica voce di consuntivo, con solo 13.775 unità prodotte e 16.130 consegnate ai clienti. Dati che hanno fatto sì che il Cybertruck, visti i deludenti dati americani, tuttora non venga venduto in Europa.
Semplice sensazione: Musk ha perso totalmente interesse verso l’auto in quanto mezzo di trasporto.
In un certo senso pare quasi un bambino che passa “velocemente” da un interesse all’altro e spinge sempre più verso l’estremo (IA, viaggi spaziali…).
Avrei preferito un po’ più di razionalità.
temo che ad Elon Musk sfugga un dettaglio: a differenza dei PC e degli smartphone (che esteticamente non evolvono un granché se non per cornici più sottili, schermi più brillanti e qualche finitura) le autovetture hanno un grandissimo impatto emotivo con le evoluzioni di forme carrozzeria (se pur sottoposte ad esigenze aerodinamiche e pratiche) che spesso motivano molti clienti all’acquisto più dei reali contenuti tecnici e prestazionali.
Anche le esigenze dei clienti variano nel tempo e può darsi che ci siano momenti in cui vengono preferite auto più sportiveggianti, altri in cui van di moda SUV e fuoristrada, altri in cui versioni compatte e pratiche (e meno soggette a tassazione per ingombri o pesi o potenze elevate) trovano il loro momento di gloria.
Continuare a produrre solo 2 modelli, per altro ingombranti e non molto agili (adeguati più che altro a famiglie e viaggiatori autostradali piuttosto che persone che si spostano in contesti urbani ristretti ed affollati, come capita da noi in Europa.. ma anche India o Asia) significa passare dall’essere marchio di riferimento della mobilità elettrica a produttore di nicchia per storici affezionati del marchio.
In qualche modo devono sviluppare in proprio o in JV vetture con loro tecnologia ma che copra altri segmenti (seg.B e C) e magari pure dei pickup “seri”, da lavoro per tutti quegli utilizzatori in aree rurali in cui il Cybercab può solo sembrare una strana “astronave” atterrata a far cerchi nel grano…
Ma una bella Model 2, lunga 4 metri, allestimento standard, baule decente, batteria lfp da 60kWh, sui 28 mila € secondo me ne venderebbe un’infinità. Ma non arriverà mai purtroppo 😭