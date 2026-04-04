Ripresina nelle vendite Tesla (primo trimestre)

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Ripresina nelle vendite Tesla: 358.023 veicoli elettrici venduti e 408.386 prodotti nel primo trimestre 2026. Un po’ meglio dei dati di inizio 2025.

Ripresina nelle vendite Tesla: 336 mila auto vendute

Ebbene sì, c’è un leggero progresso rispetto al primo quarto dello scorso anno, quando la produzione era stata dicirca 362.600 unità e le consegne di 336.700. L’aumento è del 12,6% nella produzione e del 6,3% delle consegne. Merito probabilmente del lancio delle versioni più economiche di Model 3 e Model Y: più spartane, ma con prezzi molto competitivi. Come dimostrano i dati in arrivo da grandi mercati europei come la Francia, dove la Model Y in marzo ha riconquistato la leadership con oltre 7 mila auto vendute. Ma le prospettive restano incerte: la concorrenza nell’elettrico è sempre più serrata, soprattutto da parte dei costruttori cinesi. E Elon Musk non sembra intenzionato a lanciare nuovi modelli, preferendo puntare tutte le sue carte sull’intelligenza artificiale. Coinvolgendo anche Tesla in questa avventura, peraltro molto promettente sul piano economico.

Vanno solo Model Y e Model 3, il Cybertruck è un fiasco

Il problema è che la stragrande maggioranza della produzione e delle consegne, 394.611 unità costruite e 341.893 consegnate, rimane legata a Model 3 e Model Y. Le altre vetture o sono uscite di produzione (Model S e Model X ) o portano risultati molto modesti (in particolare il Cybertruck). Tesla le riunisce sotto un unica voce di consuntivo, con solo 13.775 unità prodotte e 16.130 consegnate ai clienti. Dati che hanno fatto sì che il Cybertruck, visti i deludenti dati americani, tuttora non venga venduto in Europa.