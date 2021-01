Ripasso per principianti: districarsi tra kW, kWh, AC, DC…

Ripasso per principianti: districarsi tra sigle basilari, partendo dalla differenza tra kW e kWh o tra AC e DC. La guida facile del network francese Chargemap.

Proprio come ci sono diversi tipi di carburante per le auto a combustione interna, così ci sono diverse potenze nominali fornite dalle stazioni di ricarica ai veicoli elettrici. Ma per complicare ulteriormente le cose, la potenza nominale e il tempo di ricarica in una certa stazione non saranno gli stessi per ogni vauto. Niente paura, rassicura Chargemap, ecco una carrellata di ciò che devi sapere per evitare spiacevoli sorprese.

Ripasso per principianti / La differenza tra kW e kWh

Le persone spesso si confondono tra kW e kW. A titolo illustrativo, Chargemap propone il paragone con…una vasca da bagno:

La portata d’acqua dal rubinetto corrisponde alla potenza istantanea erogata della stazione di ricarica e si misura in kW .

. La vasca da bagno corrisponde alla capacità della batteria misurata in kWh. La quantità di acqua trasferita alla vasca da bagno corrisponde alla quantità di energia erogata al veicolo elettrico in kWh.

Esempio: se collego la mia auto a una stazione AC da 11 kW per 1 ora, guadagno 11 kWh di carica nel mio pacco-batterie.

Il kW misura la potenza istantanea alla stazione di ricarica, mentre il kWh misura l’energia consumata o fornita al veicolo dalla stazione di ricarica.

Ripasso per principianti: Differenza tra ricarica AC e DC

Ricarica con corrente alternata (AC). L’alternata è la corrente che trovi nell’alimentazione di rete. Le batterie EV possono immagazzinare elettricità solo sotto forma di corrente continua (CC) . Un convertitore AC / DC sotto il cofano della tua auto converte la corrente alternata in corrente continua prima che venga immagazzinata nella batteria. Questa conversione richiede tempo di ricarica aggiuntivo.Le stazioni AC di solito offrono una ricarica da normale a rapida (fino a 22 kW), ma possono arrivare fino a 43 kW.

L’alternata è la corrente che trovi nell’alimentazione di rete. Le batterie EV possono immagazzinare elettricità solo . Un sotto il cofano della tua auto converte la corrente alternata in corrente continua prima che venga immagazzinata nella batteria. Questa conversione richiede tempo di ricarica aggiuntivo.Le stazioni AC di solito offrono una ricarica da (fino a 22 kW), ma possono arrivare fino a 43 kW. Ricarica con corrente continua (DC). Le stazioni di ricarica che erogano corrente continua offrono una ricarica da rapida a ultra rapida (fino a 350 kW). Qui, la stazione di ricarica stessa è dotata di un potente convertitore AC / DC che eroga corrente continua e ricarica istantaneamente la batteria del veicolo

Conosci le caratteristiche tecniche dell’auto elettrica?

Un mondo tutto nuovo si apre ai nuovi conducenti di auto elettriche: la ricarica. Devi davvero conoscere le caratteristiche tecniche del veicolo se vuoi avere il sopravvento durante il processo di ricarica. Quando si acquista da un rivenditore viene fornita una guida sommaria sulle complessità della ricarica. Questo spesso porta a incomprensioni e frustrazione per i nuovi appassionati di veicoli elettrici. Ci sono 2 cose che, secondo Chargemap, devi sapere a fondo per fare i conti con la ricarica:

1 – Capacità della batteria. È la quantità di energia, espressa in kWh, che la batteria può immagazzinare durante il processo di carica ed erogare al motore. Varia tra 15 e 200 kWh. Quello che devi ricordare è che maggiore è la capacità della batteria, più tempo è necessario per ricaricare.

È la quantità di energia, espressa in kWh, che la batteria può immagazzinare durante il processo di carica ed erogare al motore. Varia tra 15 e 200 kWh. Quello che devi ricordare è che maggiore è la capacità della batteria, più tempo è necessario per ricaricare. 2 – Il tipo di caricatore di bordo. È necessario conoscere le caratteristiche del caricabatteria di bordo del veicolo (monofase o trifase) poiché questo è il fattore che determina la potenza nominale tollerata dalla propria auto in AC o DC.

Facciamo due esempi, con Model 3 e Zoe

Con corrente alternata, la potenza tollerata varia di solito tra 3 e 22 kW . In corrente continua, fino a 350 kW (per ora). In altre parole, in una stazione che eroga più kW di quelli che il veicolo sopporta, la velocità di ricarica è limitata poiché si adatta al veicolo.

Sarah guida una Tesla Model 3 e si collega a una stazione AC trifase da 22 kW . Dopo un’ora, si aspetta di aver ricaricato 22 kWh, ma scopre di averne guadagnati solo 11. Il suo primo riflesso h è incolpare la stazione di ricarica che, secondo lei, vanta una potenza nominale superiore a quella che può effettivamente fornire. Tuttavia, il problema non sta nell’infrastruttura, ma nella sua macchina. Sarah non sa che può assorbire solo 11 kW al massimo in corrente alternata (AC) .

Paul guida una Renault Zoe R110 (ultima versione). Collega il veicolo alla stessa stazione di di Sarah e ricarica 22 kWh in un’ora . In questo caso, Paul può accettare la potenza massima della stazione, in quanto il caricatore a bordo accetta 22 kW AC .

Anche il cavo di ricarica dev’essere del tipo giusto

Se utilizzi il tipo giusto di cavo di ricarica (nelle stazioni superiori a 22 kW, un cavo è sempre collegato alla colonnina) , anche la potenza nominale può essere limitata. Devi quindi essere equipaggiato con i cavi adatti al tuo EV e alla modalità di ricarica che preferisci, ricorda Chargemap. Ma ci sono altri fattori che influenzano la quantità di energia erogata da una stazione. Un sistema di gestione della batteria (o BMS) comunica con la stazione e adatta la potenza nominale in base allo stato di carica e alla temperatura della batteria. Se non si combinano le condizioni ottimali, non si raggiunge la potenza massima erogata e tollerata dall’auto. Tenendo presente che:

Se il livello della batteria è inferiore al 10% , la velocità di ricarica sarà bassa.

, la velocità di ricarica sarà bassa. Dall’80% in media, il tempo necessario per raggiungere il 100% sarà almeno pari al tempo necessario per passare dal 20 all’80%. In generale, non è consigliabile ricaricare il veicolo al 100% , a meno che non si intraprenda un lungo viaggio.

in media, il tempo necessario per raggiungere il 100% sarà almeno pari al tempo necessario per passare dal 20 all’80%. In generale, non è ricaricare , a meno che non si intraprenda un lungo viaggio. La temperatura ideale per la batteria è tra 20 e 25 ° C . Questo è il motivo per cui la ricarica richiederà più tempo durante le ondate di caldo e di freddo.

Per riassumere tutto: prima di acquistare…

Ripasso per principianti, in sintesi: prima di ordinare un’auto elettrica, e poi di usarla, devi sapere almeno:

la potenza nominale tollerata durante la ricarica con AC e DC, espressa in kW

durante la ricarica con AC e DC, espressa in kW la capacità della batteria, espressa in kWh

espressa in kWh fattori aggiuntivi che possono influenzare la ricarica, come la temperatura interna ed esterna del veicolo, il tipo di cavo e il livello e lo stato della batteria .

Dopo aver acquisito familiarità con le caratteristiche del tuo veicolo elettrico e l’ ABC di ricarica, sarai in grado di selezionare le stazioni di ricarica che corrispondono meglio al tuo veicolo. Ciò significa, conclude Chrgemap, che puoi ottimizzare i tempi di ricarica ed evitare qualche spiacevole sorpresa all’arrivo della bolletta.