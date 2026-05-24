Ripartono le colonnine mutilate a Roma Ovest

“A

Simone Santini

poco più di un anno rispettoda voi pubblicata dinella periferia ovest di Roma, era il 27 aprile 2025, segnalo che finalmente. I cavi sono stati sostituiti con nuovi elementi diE le colonnine funzionano e accettano ancheLo trovo un segnale positivo, magari anche figlio della domanda crescente almeno nella mia zona . Dove, anche visivamente, la penetrazione delle auto elettriche sta diventando notevole. Nota a margine: la colonnina dove mi sono fermato a caricare è in un grande parcheggio oggi semivuoto. Uno dei due stalli era comunqueappena arrivata il cui proprietario si stava allontanando. Come mi ha visto entrare nel parcheggio, è tornato di corsa e ha spostato la macchina nel parcheggio libero a fianco.Saluti e buon lavoro!“.