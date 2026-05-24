Ripartono le colonnine mutilate a Roma Ovest

Ripartono le colonnine mutilate dai ladri di rame a Roma Ovest. E ora i cavi sono rinforzati, segnala un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaieletrrico.it“.
Ripartono le colonnine mutilate. E ora paghi col bancomat…
“A poco più di un anno rispetto alla mia segnalazione da voi pubblicata di cavi tagliati e colonnine incartate nella periferia ovest di Roma, era il 27 aprile 2025, segnalo che finalmente il problema è stato risolto. I cavi sono stati sostituiti con nuovi elementi di diametro e peso notevole. E le colonnine funzionano e accettano anche pagamento con POS. Lo trovo un segnale positivo, magari anche figlio della domanda crescente almeno nella mia zona . Dove, anche visivamente, la penetrazione delle auto elettriche sta diventando notevole. Nota a margine: la colonnina dove mi sono fermato a caricare è in un grande parcheggio oggi semivuoto. Uno dei due stalli era comunque occupato da una Audi termica appena arrivata il cui proprietario si stava allontanando. Come mi ha visto entrare nel parcheggio, è tornato di corsa e ha spostato la macchina nel parcheggio libero a fianco. Un altro segnale? Saluti e buon lavoro!“. Simone Santini
Non tutto il male vien per nuocere…
Risposta. Siamo lieti che il problema si stato risolto, anche se i tempi sono stati lunghi. Evidentemente Enel X voleva prendere accorgimenti per evitare che il taglio dei cavi si ripeta, a partire dalla consistenza dei cavi stessi. Ultimamente le segnalazioni di blitz criminali si sono un po’ diradate. Eccezion fatta forse per il napoletano, l’ultima area in ordine di tempo a fronteggiare questa piaga. Poi, come dice un vecchio adagio, non tutto il male vien per nuocere. Le colonnine installate sono più moderne e accettano i pagamenti con bancomat o carta di credito. Cosa di non secondaria importanza, a lungo invocata da tanti utenti.