Ripartono gli incentivi: Draghi ci mette 57 milioni

Ripartono gli incentivi: il governo Draghi ha preso atto che i fondi dell’elettrico erano ormai esauriti e ha rifinanziato l’eco-bonus con 57 milioni.

Ripartono gli incentivi: bastano fino a fine 2021

Il provvedimento, che viene incontro a chi vuole acquistare un’elettrica in quest’ultima parte dell’anno, è contenuto nel decreto Infrastrutture e Mobilità sostenibili. L’ha approvato il primo consiglio dei ministri dopo la ripresa dalla pausa estiva, con un rifinanziamenti di oltre 57 milioni di euro. Tecnicamente la norma di limita a trasferire le risorse che erano bloccate nel fondo di un altro incentivo, l’Extrabonus. Questi fondi erano rimasto inutilizzato a causa di un’interpretazione restrittiva del ministero dello Sviluppo Economico sul suo impiego. Il governo ha tenuto conto del rallentamento nella produzione, nella vendita e nelle immatricolazioni delle vetture, effetto della pandemia e della mancanza di chip elettronici. Questi ultimi indispensabili per la fabbricazione e il funzionamento delle automobili.

Ecco la nuova tempistica per gli ordini

Una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, il provvedimento consentirà ai concessionari di ricominciare ad accettare gli ordini con l’incentivo, fino a 10 mila euro con rottamazione. Placando la rabbia dei tanti che stavano ormai pensando di rassegnarsi ad acquistare un’auto tradizionale. Il decreto ha fissato anche la nuova tempistica, sancendo che “la conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell’Ecobonus” possa avvenire::

– entro il 31 dicembre 2021, se l’inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021;

– ed entro il 30 giugno 2022, se l’inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. I tempi sono validi per le auto elettriche, i veicoli per il trasporto merci, i piccoli veicoli a motore (dunque per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L).

