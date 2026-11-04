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il4 Novembre 2026
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Riparazioni guasti troppo complicate: altri due casi

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Riparazioni guasti troppo complicate, talvolta addirittura impossibili: dopo la lamentela di Nanni con la sua Mitsubishi iOn, altri due casi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Riparazioni guasti troppo complicate: Corsa-e e Smart

Riparazioni guasti troppo complicate
(immagini d’archivio, non riferite alle auto dei lettori)
“Volevo rispondere allo sfogo di Nanni. Caro, se ti serve di consolazione la mia Opel Corsa elettrica è ferma da quasi tre mesi in officina per un antifurto guasto. E stiamo parlando di una vettura del 2020, mica tanto vecchia”. Alberto Marchesini

“Vorrei porre l’attenzione su una problematica che riguarda la disponibilità di alcuni ricambi per veicoli elettrici. La loro uscita di produzione rende, di fatto, quasi impossibile riparare alcuni veicoli elettrici con più di otto anni di vita. Per quanto mi riguarda, ho riscontrato questo problema con una Smart EV 451 del 2015, acquistata nuova nello stesso anno e con soli 40.000 km all’attivo. Ho avuto la necessità di sostituire l’unità di riscaldamento ausiliario, ma tale componente non viene più prodotto ed è introvabile in tutta Europa. Senza questo pezzo, il veicolo diventa inutilizzabile e privo di qualsiasi valore. Saluti”. Neil S. Kirke

Risposta. Guasti e tempi di questo genere non riguardano solo le auto elettriche e le lamentele si moltiplicano anche per le auto termiche. Ma questo non è di grande consolazione per chi ne fa le spese. Non c’è dubbio comunque che sul fronte dell’assistenza nell’elettrico c’è molto lavoro da da fare. Tanto più in un Paese come l’Italia che ha ancora un parco auto circolante modesto. E ha avuto  quindi minori incentivi a formare una nuova leva di meccanici specializzati.

  • Quanto dura un’elettrica? La storia della MiEV di Angelo / VIDEO

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