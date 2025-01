Riparare o no un’elettrica incidentata? Vediamo…

Riparare o no un’elettrica incidentata in modo serio? Ecco altre due testimonianze, la prima firmata da un perito che si occupa di questi temi. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Riparare o no…? (1) Il parere del perito sulla Ioniq danneggiata

“Scrivo a proposito dell’articolo riguardante la riparabilità di un’auto elettrica. Mi occupo da oltre 25 anni di stime danni in ambito automotive sia per privati, assicurazioni e tribunali, oltre che di ricostruzioni della dinamica dei sinistri stradali. Da tempo la discriminante se una vettura è riparabile o meno, è diventato il costo della riparazione. Ovvero se si supera o meno il valore della vettura (non mi addentro in questioni strettamente assicurative sull’effettiva risarcibilità di sinistri con riparazioni cosiddette anti-economiche). Nel caso in oggetto della Ioniq, si tratta di un urto alla parte anteriore sinistra con direzione parallela alla direzione di marcia e tangenziale. Questo ha sì determinato lo spostamento della sospensione e danni alla ruota, parafango, gruppo ottico e sospensione. Ma, almeno da quanto si intuisce dalle fotografie, i danni meccanici appaiono di non grave entità, non risultando visibili. Ma altre foto potrebbero definire meglio la gravità, danni alla parte di carrozzeria più interna e quindi strutturale“.

Con una termica il danno non sarebbe stato inferiore, tra radiatore e…

“E sempre che non si tratti di una versione Dual Motor: in questo caso potrebbero essersi danneggiati anche gli organi anteriori della trasmissione e del motore. Risultano attivati gli airbag, compresi i laterali, immagino la presenza di danni alla plancia e al cruscotto causati dagli airbag, centralina di comando e altre varie cose. Semmai, come già accennato, la discriminante sarà il costo dei ricambi e, in misura minore, la mano d’opera necessaria per il ripristino. Alla fine ha poca importanza che si tratti di una elettrica: una termica avrebbe sofferto degli stessi danni. E forse, vista la presenza costante anteriore del motore, sarebbero stati interessati anche altri organi quali radiatori vari ecc. Certamente un danno diretto alla batteria sarebbe assai costoso da riparare, necessariamente con una sostituzione. Ma ripeto: forse con una termica a livello di costo, sarebbe stato uguale…Grazie per il servizio che state offrendo“. p.a. Stefano Truzzi

Riparare o no…? (2) I danni alla mia Dacia Spring

“H o letto il vostro articolo sulle auto elettriche incidentate. La mia Dacia Spring da metà dicembre è dal carrozziere perché ha subito un incidente. Tutte le carrozzerie convenzionate con l’assicurazione mi avevano garantito che non avevano alcun problema a riparare veicoli elettrici. Ho scelto quella più facilmente raggiungibile da casa. Poi il carrozziere mi ha confidato che negli ultimi sei mesi aveva riparato senza problemi un’altra Dacia Spring e una Xev Yoyo. Il perito ispezionerà l’auto entro il 7 gennaio. L’auto ha subito la rottura dei supporti di tutti e quattro i fari frontali, il danneggiamento del cofano motore, un contenitore di un liquido di raffreddamento di un radiatore, più varie plastiche. Abbiamo provato il funzionamento della ricarica su una colonnina con la mia carta rfid (il carrozziere non dispone né di colonnina di ricarica né di adattatore con presa schuko). E tutto è andato bene. Speriamo che il nuovo anno mi porti bene e che pe fine gennaio avrò indietro la mia Spring “. Marco Di Paola

Risposta. far circolare esperienze concrete. Grazie quindi a Stefano per le preziose riflessioni e a Marco per avere condiviso il suo caso. Smentendo chi va dicendo sui social che in caso di incidente le elettriche “sono da buttare“. Vaielettrico è nato proprio perGrazie quindi a Stefano per le preziose riflessioni e a Marco per avere condiviso il suo caso. Smentendo chi va dicendo sui social che in caso di incidente le elettriche ““.