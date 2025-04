Rinnovabili, gli Usa ignorano Trump: ad aprile nuovi record storici del solare

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La produzione di energia da fonti rinnovabili negli Usa ha battuto nel mese di aprile ogni record precedente. Non solo nei due stati guida, California e Texas, ma in tutti e sette i mercati energetici all’ingrosso organizzati degli Stati Uniti.

I tentativi di Donald Trump per prolungare la vita al business dei combustibili fossili non fermano la transizione energetica. Gli Stati Uniti si confermano come uno dei paesi leader per la crescita delle rinnovabili a livello globale. Lo confermano i dati con cui si sta chiudendo il mese di aprile. Così come i dati di tutto il 2024.

Rinnovabili, negli Usa raggiunti 121 GW di solare

Secondo l’Energy Information Administration (EIA), gli Stati Uniti hanno aggiunto 31 gigawatt di capacità di generazione solare solo nel 2024, portando il totale a 121,2 GW. A gennaio sono entrati in funzione altri 3 GW, che ora si riflettono nei dati di produzione primaverile da record.

Come ha segnalato l’Istituto per le analisi economiche e finanziarie dell’energia (Ieefa) “si prevede che nel 2025 e nel 2026 entreranno in funzione oltre 50 GW di capacità solare aggiuntiva. A dimostrazione della rapidità dell’ingresso sul mercato del solare e del suo ruolo cruciale nel soddisfare la crescita della domanda di elettricità“.

Rinnovabili negli Usa: in Texas, l’energia da impianti solari ha battuto un nuovo record, fornendo il 50,4% dell’elettricità dello Stato

Il Texas è ancora all’avanguardia nel solare su scala industriale. Ha stabilito un nuovo record di picco di produzione già 12 volte nel 2025, tre delle quali ad aprile (dati disponibili fino al 17 aprile). L’ultimo record – come si legge dai dati ufficiali – pari a 26.741 megawatt, è stato stabilito l’11 aprile, quando ha fornito il 50,4% dell’energia del sistema elettrico dello Stato. E ha soddisfatto almeno il 40% della domanda totale di energia per oltre 8 ore e mezza.

La California, per lungo tempo leader nella produzione di energia solare negli Usa, è scivolata al secondo posto, dietro al Texas. Secondo i dati del California Independent System Operator, che gestisce il mercato fornendo circa l’80% dell’elettricità dello stato, il sistema disponeva di 21.043 MW di capacità solare all’inizio di aprile 2025. Si tratta di 1.931 MW in più rispetto all’anno precedente.

Oltre alla significativa crescita annua, l’ultimo record della California va segnalato per il ruolo determinante degli accumuli di energia a batterie. Nel giorno di maggior produzione degli impianti rinnovabili (anche in questo caso l’11 aprile), le batterie hanno fornito il 29% della domanda totale del sistema. “Senza questa significativa fonte di domanda – segnalano gli esperti di Ieefa – la produzione solare sarebbe stata probabilmente ridotta in modo significativo”. L’accumulo a batterie è stato la principale risorsa di generazione singola sulla rete per tre ore, rappresentando oltre il 20% della domanda in quel periodo.

New York, il solare al 26% della domanda

Risultati record sono stati ottenuti anche in altre parte degli Stati Uniti. Per esempio, nel mercato PJM, che comprende le utility di 13 stati dell’Est e del Midwest. Ed è il più grande degli Usa in termini di generazione totale. La regione ha stabilito tre record di picco questo mese, superando per la prima volta gli 11mila MW. Il record attuale, 11.736 MW, rappresenta un aumento del 73% rispetto ad aprile 2024.

Lo stesso è avvenuto nel Midcontinent Independent System Operator, il gestore della rete elettrica di 15 stati lungo il Mississippi, dalla Louisiana fino al Minnesota e al North Dakota, oltre alla provincia canadese del Manitoba. In questo caso, la quota di mercato del solare ha raggiunto il 18% del totale.

Merita di essere citato anche il gestore del sistema di New York (NYISO), il suo ultimo record di generazione solare è del 17 aprile. Con 4.253 MW di energia prodotta, ha battuto di 378 MW il record precedente del 2024. Nel suo momento di picco, ha generato il 26,1% del fabbisogno di New York.

Gas, in Florida con il solare risparmiati 1,1 mld

Ma i mercati organizzati non sono le uniche aree in cui la produzione di energia solare sta crescendo rapidamente. Florida Power & Light (FPL), la più grande utility degli Stati Uniti, ha piani aggressivi per lo sviluppo del fotovoltaico. In questo momento, la domanda di energia è coperta per il 25% dai pannelli solari. Ma nei prossimi 10 anni, l’azienda prevede di aggiungere 17.433 MW di capacità solare, portando la sua capacità totale a 24.471 MW entro la fine del 2034.

Questo permetterà di ridurre la generazione di gas dal 72% al 46%. Solo nel 2024, la produzione di energia solare ha fatto risparmiare ai consumatori 218 milioni di dollari sui costi del gas. Dal 2017, anno in cui ha avviato il suo programma di costruzione di impianti solari, FPL stima che i clienti abbiano risparmiato 1,1 miliardi di dollari.

