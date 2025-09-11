Rinnovabili: troppo odio, si blocchino i violenti

I commenti dopo il quarto attentato ad un impianto di rinnovabili in Sardegna? Troppi: invitano alla violenza e giustificano il fuoco che ha distrutto i pannelli di una comunità energetica. Eccone qualcuno: Avanti così (Mary Gi), Questa è una buona notizia (Marco Cogotti). Ma si arriva pure a dover leggere un ex carabiniere in pensione, il signor Antonello Pau-Savino, che si esibisce in un “Ottimo, quanto godo“.

Sono centinaia i leoni di tastiera che incitano alla violenza. Perché non intervengono i gestori di Facebook e altri social e la polizia postale per cancellare gli account, denunciare e allontanare i violenti? Intanto dall’Università di Cagliari arriva l’appello: basta indulgenza con i violenti. E il titolare dell’azienda colpita: «Chi mette fuoco è un delinquente».

Il professor Querzoli: “Basta indulgenza”

Giorgio Querzoli è docente di Fluid Mechanics all’Università di Cagliari e su Linkedin sul tema è molto chiaro: «Troppo spesso nel dibattito sulle rinnovabili di questi mesi in Sardegna si hanno avuto atteggiamenti indulgenti verso chi ha trasceso la legittima critica ed evocato la violenza. Troppo spesso, pur di fare notizia e tenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica, si sono usati toni ingiustificatamente allarmistici e catastrofisti. Questo non è solo il momento della condanna a posteriori verso i gesti violenti: è piuttosto il momento di riportare la discussione nell’alveo del dibattito democratico e isolare senza ambiguità chiunque evochi la violenza».

Adesso basta, è il messaggio. In questi mesi abbiamo letto centinaia di incitazioni all’odio, farcite di fake news. La più grossa è quella dei corsi che non fanno installare pale e pannelli. Falso: basta fare un tour su Google per scoprire in Corsica entrambe le tipologie di impianti.

Ma cosa contestano? Il furto delle multinazionali? Eppure è stata colpita una comunità energetica promossa da imprenditori locali. Qualcuno chiede che vengano compensati i cittadini? Eppure la Regione Sardegna è quella che sull’autoproduzione ha investito più risorse. Ben 678 milioni da spendere tra il 2025 e il 2030 (leggi). Ai cittadini 100 milioni e i pannelli vengono letteralmente regalati. Il bando c’è già (leggi qui).

La rabbia delle vittime dell’attentato

«Chi mette fuoco è un delinquente. Non c’è altra definizione. Perché non colpisce solo una micro impresa come la nostra dove ci sono persone che semplicemente lavorano e vogliono investire nella propria comunità e nel proprio territorio, ma la speranza di un futuro diverso, di un’energia pulita, di un progetto che nasce anche per il bene dei nostri figli». Parole nette al quotidiano La Nuova Sardegna di Mario Carbini, responsabile tecnico della società L’Avru, una delle tre imprese installatrici dei 5mila pannelli fotovoltaici andati a fuoco. Imprenditore che non vuole arrendersi e vuole concludere l’opera perché l’attentato è «un danno gravissimo per tutta la comunità». Erano previsti investimenti di natura sociale ed ecologica nel territorio con una parte dei guadagni dell’impianto.

Le persone commentano senza informarsi seguendo slogan catastrofici che non hanno riscontro nella realtà. Poi c’è anche chi sa ma vuole agitare le acque. Ma nemmeno l’ignoranza può essere una scusante per chi plaude agli attentati. Non aiutano neanche gli amministratori populisti che promettono soluzioni di autogoverno come la proposta di legge Pratobello, firmata da 200mila sardi. Lo Stato ha assunto impegni di produzione elettrica da rinnovabili in sede internazionale. Non si possono cancellare perché lo chiede una parte dei cittadini di una Regione.