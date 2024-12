Ma quale devastazione? Il solare al 2035 occuperà lo 0,2% dei terreni agricoli

L’impatto delle rinnovabili sul territorio italiano sarà molto limitato. Al 2035, il solare occuperà non più dello 0,2% del terreno agricolo. Mentre gli impianti eolici non si estenderanno oltre i 44 chilometri quadrati di suolo.

Lo rivela uno studio condotto da Althesys, in collaborazione con la European Climate Foundation. Il report, appena reso pubblico, sottolinea come le energie rinnovabili possano offrire un contributo significativo alla transizione energetica senza compromettere il paesaggio. Presentato presso la sede del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), lo studio analizza l’impatto del solare fotovoltaico e dell’eolico sul territorio italiano al 2035, evidenziando una compatibilità con la tutela paesaggistica.

Gli impianti eolici si estenderanno per 44 km quadrati

Secondo il rapporto, al 2035 il fotovoltaico a terra interesserà solo lo 0,2% della superficie agricola totale, offrendo benefici concreti come maggiore occupazione, riduzione dei costi in bolletta e sicurezza energetica. L’agrivoltaico, in particolare, consente un uso combinato delle superfici agricole, riducendo l’impronta dei pannelli a terra del 70%.

L’eolico, con una capacità prevista di 30 GW (+17 GW rispetto al 2023), avrà un impatto minimo sui terreni, richiedendo appena 44 km² di suolo al 2035. Lo sviluppo di entrambe le tecnologie sarà accompagnato da investimenti nelle reti e negli accumuli, essenziali per la flessibilità del sistema.

Le rinnovabili costituiscono una opportunità per limitare il divario economico ed energetico tra regioni del Nord e del Sud Italia

La transizione energetica rappresenta un’opportunità per riequilibrare il divario energetico tra Nord e Sud. Mentre il Nord è storicamente avvantaggiato dall’idroelettrico, il Sud possiede un elevato potenziale per il fotovoltaico e l’eolico, rendendo il sistema energetico più equo e competitivo.

Ma non solo. Tra le soluzioni innovative – si legge sempre nel rapporto di Althesis – spiccano le comunità energetiche rinnovabili. Perché favoriscono la condivisione locale dell’energia e il coinvolgimento dei residenti, aumentando l’accettabilità dei progetti. Parallelamente, l’installazione di impianti in aree dismesse, come siti industriali abbandonati o terreni da bonificare, può rigenerare il territorio senza compromettere le superfici.

“Non esiste una contraddizione tra transizione energetica e tutela del paesaggio”, come spiega Alessandro Marangoni, leader del team di ricerca di Althesys. La sfida è armonizzare le rinnovabili con il territorio, privilegiando zone a basso impatto come tetti, cave abbandonate e parcheggi.

Con una pianificazione mirata e un’ampia partecipazione delle comunità, le energie rinnovabili possono non solo accelerare la decarbonizzazione, ma anche migliorare la qualità della vita, rendendo la transizione energetica un’opportunità per i territori.

