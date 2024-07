Rinnovabili, altro che idro: Terna conferma la crescita record del solare

Rinnovabili, anche gli scettici devono arrendersi: i dati di Terna confermano che lo storico sorpasso sui combustibili fossili non è dovuto solo a un anno di piogge record, ma alla crescita senza precedenti del fotovoltaico.

La dichiarazioni, soprattutto via social, degli scettici (per non dire dei lobbisti di Big oil) sono lì da leggere: lo storico sorpasso delle fonti rinnovabili su quelle fossili è dovuto per la maggior parte a un anno particolarmente piovoso e quindi al contributo delle fonti idroelettriche.

Indubbiamente, l’idro ha avuto la sua parte. Ma le rinnovabili si prendono la rivincita nell’elaborazione dei dati Terna realizzata da Italia Solare. Nei primi tre mesi del 2024, gli impianti fotovoltaici in Italia hanno superato quota 1,6 milioni: un aumento +27% che ha portato a un totale di 32 gigawatt di potenza installata.

Si tratta di potenza “strutturale” che rimarrà e che non dipende dal meteo. Una strada su cui il governo italiano dovrebbe proseguire – per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione – e non mettere nuovi ostacoli, come temono gli operatori e le associazioni ambientaliste, con i decreti Aree idonee e Agricoltura.

I dati di Terna sulle rinnovabili confermano la crescita record del solare che ha contribuito al sorpasso sulle rinnovabili

Tornando alla fotografia delle rinnovabili scattata da Terna, nel primo trimestre 2024, la nuova potenza fotovoltaica entrata in esercizio è stata di 1,72 gigawatt (+63% sul primo trimestre 2023). Rispetto alla potenza installata, il 32% deriva dal settore residenziale, il 35% dal commerciale e industriale e il 34% agli impianti utility-scale.

Semmai, si può obiettare che la crescita non è stata uniforme in tutta Italia. Le province con più kilowatt per abitante vede in testa Viterbo (2,49) e poi Rovigo (1,82), Brindisi (1,37), Matera (1,36), Cuneo (1,35), Ravenna (1,24), Vercelli (1,20), Macerata (1,18), Oristano (1,16) e Foggia (1,08).

