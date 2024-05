Rinnovabili, splende il sole sui comuni italiani

Non è ancora il 100% ma ci manca veramente poco. l’Italia dei Comuni è ormai tutta rinnovabile, la crescita ormai è inarrestabile. Lo dicono i numeri: le energie verdi hanno raggiunto 7.891 Comuni su un totale di 7.896. Questo è dovuto soprattutto alla maggiore diffusione di impianti fotovoltaici nel 2023.

Fotovoltaico nel 99% dei comuni

Sono i dati più significativi del rapporto Comuni rinnovabili di Legambiente, presentato nella sede del Gse, partner dell’analisi: Roma, Padova e Ravenna sono state le città con le maggiori realizzazioni di solare. Più in dettaglio, sono 7.860 i comuni (+560 rispetto al 2022) che si sono aggiunti alla classifica. Portando la potenza totale a 30,2 Gigawatt. Una crescita significativa di oltre 5 Gw in un solo anno.

Mancano i medi e grandi impianti, stenta ancora l’eolico

Fin qui i dati positivi. Perché occorre ricordare ancora una volta, come si tratti soprattutto di piccoli impianti solari, mentre mancano all’appello le centrali di medie e grandi dimensioni. Così come appare ancora lenta nel campo delle energie rinnovabili, la crescita dell’eolico. li impianti che sfruttano l’energia del vento sono distribuiti in 1.043 Comuni, in grado di soddisfare il 7,6% del fabbisogno energetico elettrico del Paese: 101 i nuovi impianti realizzati nel 2023 coinvolgendo tra Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Dati positivi anche per l’idroelettrico con 1.971 comuni (+398 rispetto al 2022) che hanno almeno un impianto per la produzione di energia elettrica con questa tecnologia. Nel 2023 realizzati 72 nuovi impianti, di cui uno solo di grandi dimensioni, che hanno coinvolto 68 Comuni, con un incremento di 30,89 Mw.

