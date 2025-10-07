Rinnovabili nella storia: per la prima volta superano i fossili a livello globale







Per la prima volta a livello globale, le fonti rinnovabili hanno generato più elettricità del carbone. La spinta arriva soprattutto dall’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, secondo i dati del primo semestre del 2025, come si possono leggere nell’ultimo rapporto del think tank Ember.

Doveva succedere, ed è successo proprio come avevano predetto, giusto un anno fa, le previsioni degli esperti. Nella prima metà dell’anno, la crescita record dell’energia solare e l’espansione più costante dell’eolico hanno superato l’aumento della domanda globale di elettricità. Costringendo i combustibili fossili a retrocedere e determinando un leggero calo dell’uso di carbone e gas. Lo rileva una nuova analisi di Ember, che segna un passaggio a suo modo storico.

Secondo i dati, la domanda globale di elettricità è aumentata del 2,6% rispetto al primo semestre del 2024 (+369 TWh). Il solare da solo ha coperto l’83% di questa crescita, grazie a una produzione record di 306 TWh (+31% su base annua). Complessivamente, solare ed eolico hanno prodotto abbastanza energia da soddisfare la nuova domanda e ridurre la generazione da combustibili fossili: carbone -0,6% (-31 TWh), gas -0,2% (-6 TWh). Per una riduzione complessiva fossili dello 0,3% (-27 TWh). Il risultato è una diminuzione dello 0,2% delle emissioni globali del settore elettrico.

Cina: la produzione fossile in calo del 2%. In India, la crescita delle fonti pulite è stata oltre tre volte superiore a quella della domanda

Nel primo semestre 2025, le rinnovabili hanno generato 5.072 TWh, superando i 4.896 TWh prodotti dal carbone e i 4.709 TWh dello stesso periodo del 2024. Secondo il report appena pubblicato da Ember, anche se la riduzione della generazione fossile è ancora limitata, il sorpasso segna un punto di svolta: la crescita delle rinnovabili è ormai in grado di coprire l’intero aumento della domanda in diversi periodi dell’anno, avviando un declino strutturale dell’energia fossile.

In Cina, la produzione di energia da fonti fossili è diminuita del 2% (-58,7 TWh).

Il Paese ha aggiunto più capacità solare ed eolica di tutto il resto del mondo messo insieme, consolidando la propria leadership nella transizione energetica. In India, la crescita delle fonti pulite è stata oltre tre volte superiore a quella della domanda, aumentata solo dell’1,3% (+12 TWh). La ridotta crescita dei consumi, unita alla forte espansione del solare e dell’eolico, ha fatto diminuire il carbone del 3,1% (-22 TWh) e il gas del 34% (-7,1 TWh).

Usa e Ue in controtendenza: i fossili ancora in crescita

I Paesi occidentali vanno controcorrente: in Europa a causa delle condizioni climatiche, oltre Atlantico per le politiche dell’amministrazione Trump. Negli Stati Uniti, la domanda di elettricità è cresciuta più rapidamente dell’offerta da rinnovabili, portando a un aumento della generazione fossile. Nell’Unione Europea, invece, la scarsa produzione eolica e idroelettrica ha costretto a un maggiore ricorso a gas e carbone.

Ember sottolinea che come una buona metà del mondo ha già raggiunto o superato il picco della generazione fossile, ma il ritmo della transizione rimane disomogeneo. Un’accelerazione nella diffusione di solare, eolico e sistemi di accumulo potrebbe consolidare ulteriormente il declino delle fonti fossili.

La Iea prevede che la capacità rinnovabile raddoppi entro il 2023, ma sotto la soglia degli 11mila GW al vertice sul clima COP28 dell’Onu

Secondo l’ultimo rapporto Renewables 2025 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), la capacità globale di energia rinnovabile è destinata a più che raddoppiare entro il 2030, con un incremento previsto di 4.600 gigawatt (GW) — pari alla capacità complessiva di Cina, Unione Europea e Giappone messi insieme.

Il solare fotovoltaico rappresenterà circa l’80% della crescita globale, grazie ai costi in calo e ai tempi di autorizzazione più rapidi. A seguire, contribuiranno eolico, idroelettrico, bioenergie e geotermia. Il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol, ha sottolineato che la crescita del solare sarà significativa anche in nuovi mercati come Arabia Saudita, Pakistan e Sud-Est asiatico, e ha invitato i governi a rafforzare le catene di approvvigionamento e le reti elettriche per sostenere l’integrazione delle rinnovabili.

Rispetto al 2024, l’AIE ha rivisto leggermente al ribasso le proprie previsioni, citando cambiamenti di policy in Cina e Stati Uniti. Nonostante ciò, l’Agenzia conferma che la transizione elettrica globale resta in forte espansione, con il solare come motore principale del nuovo mix energetico mondiale.