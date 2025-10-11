Rinnovabili, i ritardi dell’Italia costeranno ai cittadini almeno 137 miliardi







La frenata delle rinnovabili potrebbe costare cara all’Italia. Secondo uno studio, non raggiungere gli obiettivi previsti dal governo, costerebbe all’Italia 137 miliardi di euro al 2050. Pari a oltre 5 miliardi l’anno tra il 2025 e il 2050.

La transizione energetica non è soltanto una questione ambientale. E’ una sfida strategica per la sicurezza nazionale, la competitività industriale ma anche per la sostenibilità economica dell’Italia. Ma il ritmo di crescita resta insufficiente per raggiungere i target fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), che prevede 131 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2030.

Nel 2024 l’Italia ha registrato un’accelerazione significativa, con 7,5 GW di nuova capacità, quasi tutta fotovoltaica. Ma secondo l’Osservatorio Rinnovabili (OIR) di AGICI il Paese rischia comunque di perdere per strada circa 17 GW rispetto agli obiettivi. Un ritardo che, se confermato, avrebbe conseguenze non solo ambientali, ma anche economiche, sociali e occupazionali.

Il rapporto di AGICI , non a caso, è intitolato “Quanto costa restare fermi? I Costi del Non Fare le rinnovabili”. Analizza gli effetti del mancato sviluppo delle fonti pulite in Italia, confrontando due scenari. Quello del PNIEC, che ipotizza il pieno raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, e quello “Business As Usual”, basato sul ritmo attuale di crescita.

Il verdetto è netto: non raggiungere gli obiettivi del PNIEC costerebbe all’Italia 137 miliardi di euro al 2050, pari a oltre 5 miliardi l’anno tra il 2025 e il 2050. Le conseguenze sarebbero pesanti anche sul fronte ambientale. In pratica, 233 miliardi di metri cubi di gas naturale, 10 milioni di tonnellate di olio combustibile e quasi 700 mila tonnellate di carbone consumati in più. Con un surplus di 585 milioni di tonnellate di CO₂ emesse e la perdita potenziale di oltre 340 mila posti di lavoro.

Al contrario, lo scenario PNIEC – con una crescita media annua del 9% fino a 122 GW di capacità rinnovabile al 2030 – genererebbe benefici economici per 162 miliardi al 2050. Quasi la metà (47%) deriverebbe dal minore consumo di combustibili fossili. Mentre il 26% dalla riduzione delle emissioni, il 20% dall’effetto sui prezzi dell’energia e il 6% dall’aumento dell’occupazione.

L’investimento richiesto per raggiungere questi obiettivi è stimato in 24 miliardi di euro aggiuntivi, Compensati dai vantaggi economici e sociali generati da uno sviluppo accelerato delle rinnovabili.

“Le rinnovabili sono anche una occasione sociale”

«Al centro del discorso sulle rinnovabili c’è un tema di sviluppo che non è solo economico ma anche sociale» sottolinea Marco Carta, amministratore delegato di AGICI. «Gli impianti vengono realizzati soprattutto nelle aree periferiche, spesso colpite dallo spopolamento e dal disagio economico. Puntare sulle rinnovabili significa quindi creare benessere, servizi e occupazione qualificata nei territori che ne hanno più bisogno».

Una visione condivisa da Anna Pupino, responsabile dell’Osservatorio: «Il costo delle rinnovabili è minimo rispetto alle spese che l’Italia dovrebbe sostenere se non investisse con decisione nelle fonti pulite. Il mancato raggiungimento degli obiettivi del PNIEC comporterebbe costi oltre cinque volte superiori. Oggi servono regole stabili e sicure: solo così la decarbonizzazione potrà diventare una vera opportunità di crescita sostenibile e competitiva per il nostro Paese».