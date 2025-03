Rinnovabili, marzo parte con un record di produzione fotovoltaica in Europa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nella prima settimana di marzo, forte calo dei prezzi dell’energie elettrica sui mercati europei dell’elettricità. Grazie alle rinnovabili, Germania, Francia e Italia hanno stabilito nuovi record di produzione di energia solare fotovoltaica. Mentre la produzione di energia eolica è aumentata in Germania e nella penisola iberica

Se Maometto non va alla montagna, ci possono provare le rinnovabili. In altre parole: in attesa di capire se si potrà mai disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’elettricità, la soluzione arriva dalle energie green. E la risposta è sempre la stessa. Per abbassare il costo delle bollette occorre aumentare la produzione degli impianti che sfruttano il sole e il vento.

Rinnovabili, produzione record del solare: la Germania ha visto un incremento del 127% e l’Italia del del 65%

E’ successo nella prima settimana di marzo. La produzione di energia fotovoltaica ha registrato un aumento notevole nei mercati tedesco, francese e italiano rispetto alla settimana precedente. In particolare, il mercato tedesco ha visto un incremento del 127%. Seguito da un aumento del 65% in Italia. Il mercato francese ha registrato un aumento più contenuto, pari al 23%. Mantenendo comunque una tendenza al rialzo per la terza settimana consecutiva.

Un risultato che non c’è stato sui mercati iberici, dove ci sono stati cali significativi: il 16% in meno in Spagna e il 23% in Portogallo. In Spagna, la produzione di energia solare fotovoltaica è diminuita per la seconda settimana consecutiva.

Nella prima settimana di marzo, in calo la domanda di energia elettrica e il prezzo del gas naturale sui mercati finanziari

Ma torniamo ai risultati positivi. Grazie alle rinnovabili da record, il 4 marzo scorso, l’Italia ha generato 109 GWh di energia fotovoltaica. Mentre il giorno successivo la Francia ha prodotto 113 GWh. La Germania ha stabilito record di produzione ogni giorno della settimana, con un picco di 273 GWh il 6 marzo, il valore più alto mai registrato per un mese di marzo.

Oltre all’aumento della produzione di energia rinnovabile, altri fattori hanno contribuito al calo dei prezzi dell’elettricità. La domanda di elettricità è diminuita nella maggior parte dei mercati europei, e i prezzi dei combustibili (come il gas) e della CO2, sono scesi. Questi elementi hanno creato un ambiente favorevole per la riduzione dei costi dell’elettricità.

Con le rinnovabili record servono sistemi di accumulo

La prima settimana di marzo ha dimostrato come l‘aumento della produzione di energia rinnovabile possa avere un impatto significativo sui prezzi dell’elettricità. I record stabiliti in Germania, Francia e Italia sono un segnale positivo per la transizione energetica e la mobilità elettrica.

Ma le rinnovabili con risultati record non bastano. Per questa ragione diventa ancora più importante sviluppare quanto prima una rete di sistemi di accumulo dove immagazzinare l’energia elettrica in eccesso durante i picchi della produzione da eolico e fotovoltaico.

Così come sono fondamentali gli investimenti sulla rete, per evitare colli di bottiglia tra le regioni meridionali – dove si trova la maggior parte degli impianti rinnovabili – e quelle settentrionali. Dove maggiore è la domanda di energia.

