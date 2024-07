Rinnovabili al 58%, ma il prezzo in Borsa sale con il gas. Non è ora di cambiare?

I prezzi sulla Borsa elettrica sono saliti ancora a giugno, al massimo del 2024. Nonostante le rinnovabili abbiamo toccato un nuovo record, al 58% della domanda. Colpa delle regole del mercato, dove sono le centrali a gas a fare il prezzo. Che sia giunta l’ora di cambiare il meccanismo di formazione del prezzo?

Vaielettrico lo aveva segnalato un mese fa, ma la situazione è sempre più paradossale. Nonostante le rinnovabili continuino a performare a livelli record (a giugno hanno coperto il 58% della domanda), il prezzo alla Borsa elettrica è salito ancora, superando per la prima volta i 100 euro al megawattora.

Secondo i dati diffusi dal Gme, in Borsa il massimo del 2024 è stato toccato a 103,17 euro/Mwh (con un rialzo dell’8,29%). E’ uno dei prezzi più alti di tutta la Ue, il più elevato nelle principali economie continentali, che va a riflettersi sulle bollette di cittadini e imprese.

Alla Borsa elettrica i prezzi salgono per l’aumento delle quotazioni del gas in Europa

Ma come è possibile che i prezzi sul mercato salgono se cresce la quota di rinnovabili? Non dovrebbero scendere visto che gli operatori delle rinnovabili non pagano la materia prima e di conseguenza sono in grado di offrire un pezzo più basso in Borsa?

Invece, per il meccanismo che regola il mercato dell’energia in Italia (ma anche in altri Paesi della Ue), il prezzo finale in Borsa si basa sull’ultimo impianto a gas chiamato a produrre e che è solitamente (molto) più alto.

Conseguenza? A giugno, il prezzo del gas in Europa è salito rispetto al mese precedente (toccando a sua volta i massimi del 2024), trascinando così al rialzo i prezzi sulla Borsa elettrica.

La proposta Draghi: disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’elettricità. Per sfruttare le rinnovabili

l meccanismo del “prezzo marginale” nasce per disincentivare l’uso delle centrali a carbone, in grado di offrire prezzi molto convenienti. Ma ora con le rinnovabili che producono a prezzi molto bassi non ci sarebbe più bisogno di questa clausola di salvaguardia.

Mario Draghi, quando era presidente del Consiglio, aveva proposto la soluzione: disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica in tutta Europa. Non gli hanno dato ascolto e ora i paesi più industrializzati si ritrovano a pagare l’energia carissima.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-