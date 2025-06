Rinnovabili, nuovo record storico: coprono il 56% della domanda elettrica

Nuovo record per le rinnovabili in Italia. A maggio, hanno coperto il 55,9% della domanda di elettricità, nonostante il calo dell’idroelettrico rispetto al mese precedente. Nuovo primato anche per le batterie e sistemi di accumulo. Sempre a maggio, la capacità ha superato i 14mila megawatt’ora, in crescita del 70%

Un record che vale doppio. Il nuovo primato delle rinnovabili è stato battuto in un mese in cui è calato l’apporto delle rinnovabili e sono diminuite le nuove installazioni. Ma non c’è dubbio che si sta raccogliendo quanto seminato con le disposizioni avviate con il governo Draghi, per la semplificazione delle pratiche burocratiche e la riduzione dei tempi per i permessi. Anche se si cominciano a notare i primi cali delle nuove installazioni, in parte attribuibili ai nuovi decreti del governo Meloni (decreto Aree idonee e decreto Agricoltura).

A maggio le rinnovabili hanno coperto anche il 100 per cento della domanda in alcune ore del giorno e per più giorni

Venendo ai dati, nel mese di maggio le fonti rinnovabili hanno coperto il 55,9% della domanda elettrica. Un anno fa la quota era del 52,8%: si tratta del dato più alto di sempre. In aumento la fonte fotovoltaica (+27,1%), ma anche l’eolico ha fatto la sua parte in crescita dell’11,3%. Un dato che va sottolineato perché il segno positivo arriva dopo quattro mesi di flessione). In diminuzione la fonte idroelettrica (-15,3%) così come l’apporto dei combustibili fossili (-5,1%).

Sempre a maggio, in diversi giorni, per alcune ore, le fonti rinnovabili hanno coperto il 100% della domanda. Anche questo è un segnale della crescita delle fonti verdi, oramai diventato strutturale. Questo significa che nelle ore in cui la domanda è più bassa, le rinnovabili fanno il prezzo. E lo fanno sempre più spesso, contribuendo ad abbassare i costi della bolletta energetica di famiglie e imprese.

Come anticipato, tutto ciò è avvenuto in un mese in cui hanno rallentato le nuove installazioni. Lo si legge nella comunicazione pubblicata sul sito di Terna, “A maggio la nuova capacità rinnovabile è in aumento di 566 MW, con un calo del 14% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi cinque mesi del 2025 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 2.650 MW, in flessione rispetto allo stesso periodo del 2024 (-12,1%)“.

Il dato positivo, in vista dell’addio ai combustibili fossili, riguarda anche batterie e sistemi di accumulo. Sempre Terna informa che “Al 31 maggio, si registrano in Italia 14.708 MWh di capacità di accumulo (valore in aumento del 69,6% rispetto allo stesso mese del 2024). Corrispondono a 6.285 MW di potenza nominale, per circa 803.759 sistemi di accumulo“.

La crescita nel 2025 dei sistemi di accumulo è guidata dall’entrata in esercizio di impianti “grid scale” approvvigionati da Terna tramite il meccanismo del Capacity Market. Il dato non potrà che aumentare nei prossimi anni anche per il lancio della gara che Terna terrà a fine settembre: riguarda l’approvvigionamento a termine di nuova capacità di accumulo con batterie per il 2028. A questo si aggiungono le nuove gare per le rinnovabili da incentivare come il Fer X e il Fer 2, con cui il governo Meloni ha corretta la sua linea sullo sviluppo delle rinnovabili.