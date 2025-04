Rinnovabili da record: nel 2024 coperto il 92,5% delle nuove installazioni

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nel 2024, le fonti rinnovabili hanno stabilito un nuovo record a livello globale. Fotovoltaico, eolico e le altre fonti green hanno coperto il 92,5 della nuova potenza installata per la produzione di energia elettrica. La fonte è Irena, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili

Un doppio record per le fonti rinnovabili. Anche se una crescita a questo livello ancora non basterà per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 al 2030 e al 2050. Secondo i dati pubblicati da Irena, la quasi totalità dei nuovi impianti per le produzione di energia del mondo è legato alle rinnovabili. Il 92,5 per cento è una quota mai raggiunta in precedenza.

Ma non è solo questo. I numeri dimostra come fotovoltaico ed eolico siano orami delle tecnologie mature, che oramai si impongono anche senza il bisogno di particolari incentivi. Fa eccezione ancora l’eolico galleggiante, che non ha ancora raggiunto una sufficiente massa critica. Come si vede sempre dai dati di Irena di quel 92,5%, il 97% è coperto da solare ed eolico.

A trascinare la crescita delle rinnovabili è l’Asia, con numeri record in Cina: l’intero continente ha contribuito per il 64% del totale

Si tratta complessivamente di una crescita importante, visto che nel 2023 la quota di rinnovabili sul totale della nuova produzione era stata dell’82,5%. Negli ultimi dodici mesi il tasso di crescita è stato del 15,1%. Con la capacità complessiva delle fonti green che ha raggiunto i 4.448 gigawatt a livello mondiale, grazie a un incremento di 585 gigawatt.

La crescita delle rinnovabili non è stata omogenea nelle varie parti del mondo. A trascinare le energie green è stata l’Asia, con la Cina in testa: l’intero continente ha contribuito per il 64% del totale. Europa e America del nord inseguono, con una quota appena al di sotto del 30%. I paesi del G7 e del G20 hanno coperto rispettivamente il 14,3 e il 90,3% della crescita complessiva.

Ma nonostante questo, sempre secondo Irena, i numeri non sono “ancora insufficienti se ci si vorrà allineare all’obiettivo di triplicare la capacità installata entro il 2030”. Perché ciò avvenga, occorre raggiungere la quota di 11,3 terawatt. Un livello tale per cui la crescita annua dovrebbe essere almeno del 16,6 per cento.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –