In Australia il parco rinnovabile da Guinness: sarà grande come la Slovenia

Da potenza dei combustibili fossili a uno dei leader della green energy a livello mondiale. Dopo aver soddisfatto la domanda di carbone (soprattutto) e gas della Cina e delle economie emergenti del sud set asiatico, l’Australia sta battendo tutti i record per i nuovi impianti rinnovabili.

Solo due settimane fa aveva annunciato la realizzazione del più grande parco eolico off shore dell’emisfero sud. Capace di coprire quasi il 10% del fabbisogno dello stato di Victoria. Mentre in agosto ha preso il via la costruzione del progetto Australia-Asia Power Link dell’azienda SunCable, il più grande parco solare al mondo. Fornirà 4 GW di energia fotovoltaica alla rete australiana, mentre altri 2GW copriranno la domanda di Singapore. La citta stato verrà raggiunta da cavi sottomarini ad alta tensione, coprendo una distanza di oltre 4mila chilometri.

A regime, il parco rinnovabile sarà in grado di coprire i due terzi della domanda di elettricità dell’Australia

Ora è la volta del Western Green Energy Hub. A pieno regime, la capacità complessiva dovrebbe raggiungere i 70 GW, superando i 50 GW inizialmente previsti. Produrrà oltre 200 TWh di energia rinnovabile all’anno, in un mix di parchi eolici e solari. Se l’obiettivo verrà raggiunto, il progetto coprirà i due terzi del fabbisogno di elettricità dell’Australia. E si estenderà su una superficie di oltre 22mila chilometri quadrati: un’estensione che è paragonabile a Paesi come la Slovenia ed El Salvador.

Il piano prevede fino a 3mila turbine eoliche, con capacità compresa tra 7 e 20 MW. Al momento, la più potente turbina terrestre è un modello da 15 MW della cinese Sany. Infine, saranno installati fino a 60 milioni di pannelli fotovoltaici in 35 parchi solari, generando energia utilizzabile per diverse applicazioni. Ad esempio, per la produzione di 3,5 milioni di tonnellate annue di idrogeno verde, destinato sia al mercato locale che a quello internazionale. Come principale prodotto d’esportazione è prevista l’ammoniaca verde.

Il progetto sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 e sarà sviluppato in sette fasi per adattarsi alla crescita della domanda di mercato. L’implementazione avverrà in sette fasi, con una costruzione che durerà trent’anni.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –