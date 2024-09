Rinnovabili, nuovo record: in Olanda per la prima volta superano i fossili

Per la prima volta nella storia “energetica” dell’Olanda, le rinnovabili hanno soddisfatto più della metà della domanda di elettricità del Paese “orange”. E’ successo nella prima metà dell’anno, soprattutto grazie al contributo degli impianti di eolico off shore.

I dati sono appena stati comunicati dall’Ufficio Centrale di Statistica dei Paesi Bassi: nei primi sei mesi del 2024, il 53% della produzione di energia elettrica olandese è stata generata da fonti rinnovabili, ovvero 32,3 miliardi di chilowattora (kWh) su un totale di 60,5 miliardi di kWh. Esattamente come successo anche in Italia.

Scendendo nei particolari, la produzione da fotovoltaico ha raggiunto 11,7 miliardi di kwh, con un aumento di 0,8 miliardi. Mentre il contributo delle centrali eoliche è cresciuta di 4,4 miliardi di kWh, arrivando in questo modo ai 17,4 miliardi di kWh.

Più di due terzi di questo aumento sono stati generati dall’eolico offshore, dopo l’entrata in esercizio di due nuovi parchi eolici al largo delle coste. Anche la capacità onshore è aumentata grazie a una serie di operazioni di “repowering” di vecchi impianti.

Il consumo totale di elettricità nei Paesi Bassi è aumentato del 5%, raggiungendo i 55,8 miliardi di kWh nella prima metà del 2024, appena al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia di Covid-19. L’aumento rinnovabili ha messo fuori mercato le centrali a carbone, la cui produzione è calata del 35%.

Olanda, chiuso il più grande giacimento di gas nella Ue

In termini di produzione complessiva da rinnovabili, l’Olanda – all’interno dell’Unione Europea – si piazza davanti a Francia e Belgio, ma dietro ai paesi più avanti in classifica come Danimarca e Svezia.

Tutto questo avviene dopo che l’Olanda ha chiuso il giacimento di gas naturale di Groningen, il più grande in Europa, con oltre 7 miliardi di riserve ancora da sfruttare.

Il governo dell’Aia è dovuto intervenire per il pericolo causato dalle scosse di terremoto causate dall’attività estrattiva: al momento ancora di lieve entità ma che stavano causando sempre più crepe negli edifici di tutta l’area attorno al giacimento.

