Rinnovabili marginali? Sono al 38,4% dei consumi

Rinnovabili marginali nei consumi elettrici italiani? In luglio, l’ultimo dato reso noto da Terna, hanno coperto il 38,4% dei consumi (31,3% nel luglio 2022).

Rinnovabili marginali? Un anno fa erano al 31,3%, ora…

I consumi elettrici continuano a calare, la quota coperta da rinnovabili continua ad aumentare. Secondo quanto rileva Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, in luglio la domanda di elettricità nel nostro Paese è stata di 30,1 miliardi di kWh. Registrando una diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel mese scorso Nel mese di luglio, la domanda di elettricità è stata soddisfatta per l’85,6% con la produzione nazionale e per il 14,4%), dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 25,9 miliardi di kWh, in diminuzione del 2,7% rispetto a luglio 2022. Le fonti rinnovabili hanno prodotto complessivamente 11,6 miliardi di kWh. Con questa suddivisione: 38,4% idrico, 33,6% fotovoltaico, 12,4% biomasse, 11,7% eolico, 3,9% geotermico.

Efficientamento e auto-produzione: si può dare di più…

Checché ne dicano gli scettici, il calo dei consumi non è un trend isolato. Nei primi sette mesi del 2023, la richiesta cumulata di energia elettrica in Italia risulta in calo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2022 (-4% il dato rettificato). E non sono certo i consumi delle auto elettriche, come paventato, a fare aumentare i consumi e a metterci a rischio di black-out. Sta accadendo esattamente il contrario: le tensioni sul mercato dell’energia legate alla guerra in Ucraina, nel 2022, stanno spingendo l’efficientamento e l’auto produzione. Con risultati virtuosi anche nella nostra bilancia dei pagamenti. Proseguono il recupero della produzione da fonte idrica (+32,4%) e la crescita del fotovoltaico (+12%). In aumento anche la produzione da fonte eolica (+31,8%). In flessione la produzione da fonte termica (-13,6%) e in leggero calo il geotermoelettrico (-1,5%). Ma si potrebbe fare molto di più, se solo il processo autorizzato fosse più spedito.

