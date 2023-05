Rinnovabili, l’allarme di PoliMi: stiamo perdendo il treno

Rinnovabili, ultima chiamata: il ritmo con cui l’Italia sta installando nuovi impianti a fonte rinnovabile è decisamente troppo lento rispetto a quanto servirebbe per raggiungere gli obiettivi di 125-150 GW al 2030. E’ Energy & Strategy della School of Managment del Politecnico di Milano a lanciare l’allarme, nel rapporto 2023 presentatovieri. Andando avanti così , dice in estrema sintesi, l’Italia perderà il treno della transizione energetica.

Nel 2022 aggiunti 3 GW su 100 necessari entro il 2030

“Senza un’accelerazione _ commenta Davide Chiaroni, vice direttore Energy & Strategy e curatore del rapporto _ avremo nel 2030 una copertura del fabbisogno elettrico da rinnovabili di solo il 34%, ben al di sotto del minimo richiesto (65%). Quello che manca sono soprattutto i grandi impianti. Il ritardo con cui avanziamo ci hai impedito anche di sfruttare l’effetto calmierante delle FER sul prezzo dell’elettricità salito alle stelle”. I target ancora più alti di REPowerEU, arrivano addirittura all’84% sulla generazione elettrica nazionale.

La Germania ci surclassa di tre volte, la Spagna di due

I poco più di 3 GW aggiunti nel 2022 (526 GW di eolico e 2,5 GW di fotovoltaico), benché rappresentino una crescita del 125% sul 2021 e abbiano portato la capacità FER installata a 63,6 GW, sono appena un terzo dei circa 10 GW (tra 8,6 e 10,7 GW) che dovremmo aggiungere annualmente per tenere il passo. E il coefficiente di saturazione per le aste che negli ultimi 4 bandi non ha mai superato il 30%. Nello stesso periodo sono stati installati 10,7 GW effettivi in Germania, 5,9 in Spagna e 5 in Francia. E nel frattempo l’elettrificazione dei consumi corre, cosa che porterà al raddoppio del fabbisogno elettrico (+126%) entro il 2050.

Puntare sulle rinnovabili avrebbe effetti positivi anche sull’economia: il raggiungimento degli obiettivi comporta investimenti per le installazioni tra 43 e 68 miliardi di euro e 3-400.000 nuovi posti di lavoro. Senza contare la riduzione delle emissioni compresa tra 39 e 51 milioni di tonnellate di CO2.

Incertezza normativa e troppa burocrazia

Un altro problema continua ad essere l’incertezza normativa, che non accenna a migliorare: «L’inefficienza delle aste FER e le lungaggini degli iter autorizzativi sono tra i principali ostacoli alle installazioni da rinnovabili nel Paese – conferma Chiaroni -. C’è un evidente disallineamento tra la velocità normativa europea e quella italiana».

Ci sono 300 GW in attesa di autorizzazione

Il mese scorso gran parte dei provvedimenti nazionali attesi per il 2022, tra cui decreti attuativi di recepimento della REDII e il Decreto FER II, non erano ancora stati promulgati, così come risultano in attesa di autorizzazione circa la metà dei progetti fotovoltaici ed eolici onshore presentati nel 2019 e il 60-65% di quelli presentati nel 2020. Le percentuali arrivano a sfiorare il 100% se si considerano i progetti del 2021 e del 2022, con un backlog complessivo di richieste che a inizio 2023 superava i 300 GW.

A nostro parere- Molti ministri si strappano le vesti in previsione dei 70.000 posti di lavoro a rischio nell’automotive con l’elettrificazione della mobilità. Rischio peraltro tutto da verificare. Ma nessuno si preoccupa dei 300-400 mila posti che stiamo perdendo a causa dell’impasse nella transizione elettrica green. In un caso e nell’altro i costi del non fare superano largamente quelli del fare. Anche se è molto più facile “monetizzarli” nelle urne.

