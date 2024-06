Rinnovabili Italia: il record 2023 rischia di essere un fuoco di paglia

Si parla tanto di difesa dei posti di lavoro nell’automotive, minacciati dalla transizione elettrica, ma se ne perderanno ancora di più bloccando la volata delle energie rinnovabili in Italia. Il settore ha generato 9-10 miliardi di giro d’affari negli ultimi due anni. Di questi, il 60% sono rimasti in Italia e il rimanente 20% in Europa. Hanno creato lavoro per 25 mila imprese e decine di migliaia di addetti.

«È un rischio che non possiamo correre. Dobbiamo colmare i ritardi normativi» ha commentato Davide Chiaroni, co-fondatore di E&S presentando nei giorni scorsi lo studio Renewable Energy Report 2024 (RER) redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano.

Nel 2023 l’Italia ha installato 5,7 GW di nuove fonti rinnovabili, 5,2 GW dei quali nel solo fotovoltaico. Un record. L’installato ha così raggiunto il traguardo di 69 GW. Nel 2021 ci eravamo fermati a 1,3 GW, e a 3 GW nel 2022.

Per raggiungere gli obiettivi 2030 del Pniec (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) dovremmo accelerare ulteriormente aggiungendone 9 all’anno.

Il report di Energy & Strategy: troppi ostacoli normativi e tariffari bloccano il decollo dei grandi impianti

E invece corriamo il rischio che la “vampata” si esaurisca. Le cause, sottolinea il rapporto, sono da un lato le polemiche legate al possibile effetto sul consumo di suolo. Un effetto trascurabile alla prova dei numeri, ma sufficiente a giustificare provvedimenti come il divieto di installazione di impianti a terra su terreni classificati agricoli.

Dall’altro un sistema di aste per le tariffe di remunerazione dell’energia prodotta che non è più in linea con il reale costo degli impianti e con l’andamento di mercato del prezzo dell’energia. Il risultato è un possibile blocco degli impianti di grande taglia. Quelli che ci potrebbero permettere di centrare gli obiettivi.

«Gli impianti di grande taglia non crescono – conferma Chiaroni – sia nel fotovoltaico sia nell’eolico, che infatti ha contribuito con soli 500 MW al record del 2023». Le aste fissate dal Decreto ministeriale FER 1 del 2019 non hanno mai rappresentato un vero acceleratore del mercato. E i 13 bandi aperti da allora sono andati in gran parte deserti «per una combinazione di fattori quali la complessità e la lungaggine dei sistemi autorizzativi e l’inadeguatezza della base d’asta per le tariffe».

fonte: Renewable Energy Report 2024Perciò Chiaroni paventa «un forte rallentamento delle installazioni nel prossimo biennio» quando viceversa dovremmo salire a 7 GW di fotovoltaico e 2 GW di eolico all’anno.

Così ci “pianteremo” nel prossimo biennio. A rischio migliaia di posti di lavoro

Raggiungendo questi risultati potremmo generare molte migliaia di posti di lavoro in Italia nei settori della progettazione e sviluppo, nella gestione e manutenzione, nella componentistica e nelle costruzioni.

Il valore congruo del Levelized Cost of Electricity riconosciuto per gli impianti fotovoltaici ed eolici di grande taglia dovrebbe essere superiore di circa il 10% rispetto all’attuale che Energy & Strategy colloca tra i 65 e gli 80 €/MWh per il fotovoltaico e tra i 90 e i 100 €/MWh per l’eolico.

Il nuovo Decreto FER X, di cui si attende a breve l’uscita, dovrebbe quindi alzare la base d’asta per evitare un nuovo fallimento.

Per non parlare degli impianti più innovativi. Nell’agrivoltaico si stima un LCOE tra i 95 e i 115 €/MWh. Per l’eolico offshore tra 115-135 €/MWh nella configurazione fissa e tra 150-180 €/MWh in quella galleggiante. Senza contare infine l’incertezza normativa. Per esempio i ritardi cumulati dal decreto Aree Idonee.

Ma anche gli impianti di taglia piccola e media potrebbero risentire della probabile fine dell’incentivo Scambio sul posto (SSP). Se oggi hanno un ritorno dell’investimento in 10 anni, con la fine dell SSP si passerebbe a 17-18 anni. Decisamente troppo.

Infine l’installato più anziano ha già perso l’8% della sua produttività. Dovrebbe essere potenziato o rifatto con adeguati incentivi per mantenere o incrementare la sua capacità di generazione.

