Rinnovabili, l’Europa straccia gli Stati Uniti. E nel mondo investimenti record

Nel primo semestre del 2025 gli investimenti globali nelle energie rinnovabili hanno raggiunto un traguardo storico: 386 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma ancora più rilevante, dal punto di vista politico, il differenziale tra aree del mondo: l’Europa è andata molto meglio degli Stati uniti. Dove, a causa delle scelte dell’amministrazione Trump, gli investimenti nelle rinnovabili hanno subito una brusca frenata.

E’ quello che dicono i dati dei primi sei mesi dell’anno, contenuti nel Renewable Energy Investment Tracker di BloombergNEF, fonte internazionale di analisi sui mercati delle tecnologie pulite. Numeri che confermano la grande salute delle energie verdi. Ma che al tempo stesso mettono in luce un cambiamento nella geografia e nelle tipologie di progetti finanziati.

La spinta del solare distribuito e dell’eolico offshore

Il vero motore della crescita è il solare di piccola scala, nelle abitazioni e nelle imprese. Una scelta sempre più diffusa per la rapidità di installazione e la capacità di anticipare i cambiamenti normativi che incidono su rendimenti e ricavi. La Cina è l’esempio più evidente: nel 2025 gli investimenti nel solare domestico e commerciale sono quasi raddoppiati. Mentre i grandi impianti utility-scale hanno subito un brusco calo (-28%) per effetto delle nuove regole sul mercato elettrico.

Parallelamente, l’eolico offshore ha vissuto una stagione straordinaria, attirando 39 miliardi di dollari soltanto nei primi sei mesi dell’anno, più dell’intero 2024. Merito dei maxi-progetti già in cantiere e di un calendario di aste pubbliche che ha continuato a sostenere il comparto.

Fotovoltaico ed eolico onshore: tagli alla produzione e di prezzi negativi dell’energia hanno reso più rischiosi gli impianti rinnovabili di grande dimensione

Nonostante il nuovo record a livello globale, non mancano alcune zone d’ombra. Il fotovoltaico utility-scale ha registrato un calo del 19% rispetto al 2024 e l’eolico onshore ha visto ridursi del 13% gli investimenti finanziarie sui progetti più complessi. Secondo Meredith Annex, Head of Clean Power di BNEF, gli investitori stanno riorientando il capitale verso segmenti percepiti come più solidi. Nei grandi mercati come Cina, Spagna, Grecia e Brasile, infatti, la combinazione di tagli alla produzione e di prezzi negativi dell’energia ha reso più rischioso scommettere sugli impianti di grande dimensione.

Stati Uniti in frenata (-36%), l’Europa va veloce (+36%)

L’analisi geografica mostra scenari molto diversi. Gli Stati Uniti hanno registrato il calo più netto, con una contrazione del 36% e oltre 20 miliardi di dollari in meno di investimenti. A pesare sono state le incertezze politiche del dopo elezioni federali, il deterioramento del quadro normativo per l’eolico e l’aumento dei rischi tariffari.

Di contro, l’Unione Europea ha segnato un +63%, pari a circa 30 miliardi aggiuntivi, trainata soprattutto dall’eolico offshore del Mare del Nord. Una crescita che riflette anche il trasferimento di capitali dall’America verso mercati percepiti come più stabili e con politiche di sostegno più affidabili.

Nonostante i cambiamenti, la Cina resta il fulcro del mercato mondiale, con il 44% degli investimenti globali concentrati nel Paese. Se il solare utility-scale ha rallentato, il boom del solare distribuito ha compensato ampiamente, consolidando la leadership cinese. Anche altre aree emergenti, come il Sud-est asiatico e alcuni Paesi dell’America Latina, hanno mantenuto livelli elevati di finanziamenti, segnale di un consolidamento del settore più che di una nuova accelerazione.

Secondo gli analisti di BNEF, la sostenibilità futura degli investimenti dipenderà dalla capacità dei mercati di offrire entrate stabili. Dove le regole cambiano in fretta, come negli Stati Uniti o in Cina, prevalgono cicli “boom-bust”, con picchi di spesa seguiti da brusche frenate. L’Europa, invece, continua a distinguersi per una maggiore continuità, favorita dalle aste regolari e dalla crescente domanda aziendale di energia verde.

Il nuovo record del 2025 rappresenta quindi un traguardo importante, ma non cancella le criticità: incertezza normativa, volatilità dei prezzi e rischi per i grandi progetti restano nodi centrali che determineranno la rotta degli investimenti nei prossimi anni.