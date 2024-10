Rinnovabili: con le politiche del governo Meloni stop investimenti nel 2026

Rinnovabili: con le politiche del governo Meloni il settore è destinato ad entrare in crisi già nel 2026, provocando una fuga degli investimenti internazionali. E’ l’allarme che arriva durante l ’Italian Renewables Investment Forum 2024 che si è tenuto a Roma organizzato dallo studio Green Horse Advisory e dalla società di consulenza Althesys.

Una conferma potrebbe arrivare a fine anno, quando scadranno i termini per la presentazione da parte delle Regioni dei provvedimenti sulle “aree idonee“. Sarà l’occasione per capire se ci saranno altre amministrazioni – come la Sardegna – che vieteranno l’installazione di impianti solari ed eolici sulla quasi totalità del loro territorio.

La preoccupazione degli investitori internazionali

Se così fosse, potrebbe essere vanificato quanto realizzato negli ultimi cinque anni. Quando il mercato italiano delle energie rinnovabili ha recuperato parte della distanza che lo separa dai Paesi europei dove le rinnovabili sono cresciute più velocemente. Soprattutto grazie ai progetti finanziati da investimenti internazionali.

Cinque anni in cui c’è stato un contesto di mercato favorevole, sia per la semplificazione delle procedure, sia per le nuove regole sulle aste sia per la revisione del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Nel Pniec è scritto che al 2030 l’Italia sarà in grado di soddisfare il 65% del fabbisogno elettrico con le rinnovabili.

Rinnovabili: i provvedimenti del governo Meloni rischiano di diventare un freno agli investimenti

Un obiettivo da “missione impossibile” se si considera che attualmente, la quota in Italia è pari al 36,8%, molto lontana da altri Paesi europei come la Spagna (52%), la Germania (50%) e la Francia (27%), che però può contare su una quota molto alta di nucleare.

Una frenata da qui a prossimi due anni, renderebbe impossibile raggiungere l’obiettivo del 2030, per quanto da inizio anno siano stati installati in Italia quasi 5 gigawatt di nuova potenza installata, un “risultato incoraggiante“, per quanto ancora lontani dagli 8 gigawatt all’anno necessari fissati dal Pniec.

Sotto accusa “l’attuale quadro normativo” che rischia di “rendere gli iter autorizzativi più lunghi e complessi con un conseguente rallentamento degli investimenti e ripercussioni sulla capacità installata che diventeranno evidenti a partire dal 2026″.

In particolare, la critica è rivolta agli ultimi provvedimenti del governo Meloni. Sul fronte autorizzativo “il settore si trova in una situazione di attesa sia per capire come si muoveranno le Regioni nell’attuazione del decreto Aree Idonee, sia per valutare quale sarà il destino del solare a seguito dei divieti introdotti dal decreto Agricoltura“.

L’Italia ha i prezzi più alti dell’energia elettrica

Al governo viene rimproverato anche di non avere un piano che riduca il costo della bolletta dell’energia elettrica per cittadini e imprese: “L’Italia è il paese dove l’energia costa di più in Europa, conseguenza dell’elevata dipendenza dal gas. Da più parti è stato evidenziato come un deciso aumento delle rinnovabili sia la risposta più adeguata“.

In particolare “i decreti Agricoltura ed Aree Idonee, tanto attesi, ora rischiano di rallentare – se non bloccare – le installazioni (soprattutto il fotovoltaico), mentre i provvedimenti che potrebbero favorirle sono ancora in fase di definizione“.

Stiamo parlando dei ritardi per l’avvio del decreto FER X, che vede il governo ancora impegnato in un tavolo di confronto con Bruxelles. Inoltre, è ancora in discussione il Testo Unico Rinnovabili: sulla carta dovrebbe mettere ordine nei processi autorizzativi ma secondo gli addetti ai lavori non offre adeguate garanzie per arrivare alla semplificazione degli iter.

“Le uniche note positive – è emerso ancora dai lavori – riguardano la pubblicazione dello schema di incentivazione FER 2 per le rinnovabili innovative e l’impugnazione da parte del governo della moratoria della regione Sardegna che ha sospeso per 18 mesi i processi di autorizzazione e fermato la costruzione di impianti già avviati”.

Ma di sicuro non basterà per evitare una possibile crisi delle rinnovabili nel 2026, il che allontanerà l’Italia ancora di più dal resto d’Europa, nonché gli investimenti internazionali.

