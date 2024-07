Rinnovabili, copiamo l’Inghilterra: spostare gli incentivi sulle bollette del gas

Spostare gli incentivi per le rinnovabili dalle bollette elettriche a quelle del gas. La proposta arriva dalla Gran Bretagna e lo chiedono due leader come Edf e Octopus, riprendendo una proposta del governo Sunak. Lo scopo? Spingere le famiglie verso scelte “ambientaliste”, auto elettrica e pompe di calore. Impensabile in Italia?

Potrebbe sembrare una provocazione. In qualche modo anche rischiosa, visto che il prezzo del gas è appena tornato ai livelli precedenti all’invasione dell’Ucraina e costa comunque il doppio rispetto ai livelli pre-covid.

Ma in Inghilterra fanno sul serio e il nuovo governo laburista di Keir Stramer – che vuole rilanciare gli investimenti sulla green energy, potrebbe rilanciare la proposta che era stata già avanzata dall’ex premier conservatore Rishi Sunak, poi accantonata perché controproducente in campagna elettorale.

In tema di transizione energetica, in Inghilterra in questi giorni tiene banco la richiesta avanzata da due dei principali operatori, Edf Energy e Octopus Energy. Entrambi hanno rilanciato l’idea di spostare il peso degli incentivi per le rinnovabili dalla bolletta elettrica a quella del gas.

Spostare gli incentivi alla rinnovabili sulle bollette del gas favorirebbe gli acquisti di auto elettriche e pompe di calore

Va detto che oltre Manica c’è una situazione particolare che si è venuta a creare negli anni per cui i consumatori pagano molto di più l’energia elettrica rispetto al gas. Il che condiziona non poco la spesa per la transizione.

Secondo Edf e Octopus, le famiglie non vogliono spendere ancora di più per la fornitura di elettricità, passando a tecnologie che sarebbero fondamentali per la decarbonizzazione come l’auto elettrica o le pompe di calore. Cosa che invece sarebbe possibile se il peso degli incentivi passasse sulla bolletta del gas.

In Italia, il presidente dell’Authority propone di spostare gli incentivi alle rinnovabili sulla fiscalità generale

La proposta potrebbe avere successo anche in Italia? Senza dubbio la proposta “politica” dovrebbe essere accolta anche nel nostro Paese, visto che siamo tra i Paesi che spendono di più per la bolletta elettrica.

Spostando gli incentivi alla rinnovabili sulla fiscalità generale, come propone da tempo il presidente dell’Authority per l’energia Stefano Besseghini, si avrebbe un doppio vantaggio. La bolletta elettrica diventerebbe meno onerosa, consentendo alle famiglie di sostenere anche una spesa per auto elettrica, pompe di calore e piastra ad induzione.

Secondo vantaggia: si riduce il consumo di gas, consentendo finalmente di cambiare le regole per la formazione del prezzo sulla Borsa elettrica. In pratica, si potrebbe cancellare il meccanismo del prezzo marginale, con il quale è ancora il gas a determinare il prezzo finale.

