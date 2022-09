Rinnovabili in lista d’attesa? 4 volte più di quel che ci serve

Sul tavolo di Terna giacciono richieste di autorizzazione per 280 Gigawatt di rinnovabili. Avete capito bene: basterebbe snellire le pratiche burocratiche per dotare l’Italia, con capitali interamente privati, di una potenza di generazione elettrica da fonti innovabili quattro volte superiore agli obiettivi 2030; obiettivi che i disinformati definiscono “impossibili”.

Quei 70 GW per dire addio al gas russo

Quei 70 MW di potenza rinnovabile, fotovoltaico ed eolico, sono quanto serve per affrancarci dalla dipendeza dal gas russo e per rispettare la road map verso la decarbonizzazione 2050 concordata con Bruxelles. E sono anche più del doppio della potenza attuale, pari a circa 60 GW.

Parlando a un convegno dei Cavalieri del Lavoro, l’amministratore di Terna Stefano Donnarumma non ha fatto altro che squadernare dati che ben conosce. Le richieste di connessione alla rete ad alta tensione di nuovi impianti rinnovabili, infatti, sono tutte depositate sulla sua scrivania. In attesa della conclusione dell’iter autorizzativo e della realizzazione, spetta proprio a Terna predisporre le infrastrutture per il dispacciamento, di cui è proprietario e gestore unico nazionale.

Terna: richieste di connessione per 280 GW

Negli ultimi dieci anni la media delle nuove installazioni è stata di circa 1 GW all’anno, ben al di sotto dei 7-8 necessari per centrare gli obiettivi 2030. E anche quest’anno, nonostante gli sforzi del Governo Draghi, non si supereranno i 3 GW. Dov’è il collo di bottiglia, se è vero che le richeste toccano i 280 GW?

Il collo di bottiglia è la iper burocrazia

Non è un problema di capitali e di risorse, ha spiegato Donnarumma. Oggi, anche in seguito al boom dei prezzi dell’energia, il costo di un Megawatt prodotto da un impianto solare «è di circa 5 volte più basso del valore registrato nei primi sei mesi dal PUN».

E non è nemmeno un problema di fattibilità tecnica, perchè la rete è già preprarata a a dispacciare un’energia “complessa” come quella da fonti rinnovabili, diffusa e intermittente. Almeno i primi 30 GW aggiuntivi, assicura Donnarumma, saranno gestiti “piuttosto tranquillamente”.

I restanti 40 necessari a centrare gli obiettivi richiederanno lavori di potenziamento della rete e l’installazione di sistemi di accumulo di energia. Ma Donnarumma ha ricordato che Terna ha già pianificato investimenti per 20 miliardi di euro entro il 2030 che già tengono conto delle necessità future.

Come per tante cose in Italia, quindi, quello che ci impedisce di fare il botto verso l’autosufficienza energetica a zero emissioni è solo un tappo di burocrazia e conflittualità politica.