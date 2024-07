Le Rinnovabili? Il male assoluto del Bel Paese

Bene il governo che vuole tutelare il paesaggio italiano dalla speculazione sulle rinnovabili. Malissimo Vaielettrico con i suoi “articoli intimidatori”. E’ la versione di Angelo. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Sconcertato dal vostro atteggiamento

“S “S ono il Vice Presidente di un Parco Regionale e resto sconcertato dal vostro atteggiamento nei confronti delle giuste scelte che il governo sta definendo proprio in questi mesi sui temi delle energie rinnovabili nel delicato rapporto con il paesaggio e il mondo agricolo, elementi questi distintivi del “bel paese” da tutto il mondo invidiatoci e grande fonte economica per il nostro turismo internazionale.

Le energie rinnovabili sono le fonti da sviluppare ma non a scapito del paesaggio italiano.

Il recupero di aree degradate, la copertura di milioni di kmq di capannoni disponibili , la formazione di piccole ma diffuse Comunità energetiche di base, la copertura di milioni di mq di edifici residenziali, sono i luoghi adatti per sviluppare le energie rinnovabili e non il saccheggio speculativo delle ultime aree verdi libere.

Per fortuna qualcuno ha capito che il rinnovabile va fatto ma nei luoghi giusti e senza distruggere il paesaggio e io spero che anche le vostre intenzioni maturino queste riflessioni, che non appaiano più vostri articoli intimidatori come quelli apparsi questi giorni e soprattutto frenino le mire speculative di chi si vuol spacciare ecologista „ . Angelo Colleoni

Raffinerie e centrali a carbone: non ha nulla da ridire? Risposta – Non ho mai visto un progetto di impianto rinnovabile in un Parco, nazionale o regionale che sia. Fuori dai parchi, viceversa, vedo brutture di ogni genere. A partire dalle raffinerie di petrolio. La Sarroch sulla costa occidentale della Sardegna, per esempio, è una delle più grandi in Europa. Lavora 15 milioni di tonnellate annue (300.000 barili al giorno) e rappresenta circa il 20% del totale italiano. E vogliamo parlare della due centrali elettriche a carbone di Porto Vesme e Porto Torres? Ma su tutto questo lei non ha nulla da ridire.