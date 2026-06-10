











Il Governo sblocca 530 MWW di impianti nelle regioni del Centro Sud. Il Not In My Back Yard, “non nel mio giardino”, questa volta si è piegato alle esigenze ambientali, nonostante la protesta di comitati ed amministratori locali (non in tutte le regioni). Su 14 progetti di impianti rinnovabili ha prevalso la valutazione del ministero dell’Ambiente su quelle delle Soprintendenze del ministero della Cultura. Gli impianti autorizzati sono in Puglia, Basilicata, Lazio e Sardegna, Erano fermi per mesi a causa dei pareri discordanti tra i due ministeri. Intanto prosegue alla Consulta la contrapposizione tra Stato e Regione Sardegna.

Via libera a siti eolici, fotovoltaici ed agrivoltaici

Il via libera del Governo riguarda soprattutto il Sud, con tutte le regioni meridionali coinvolte. In Puglia sono stati autorizzati sette impianti:

il fotovoltaico “Apricena 02” da 25,67 MW con sistema di accumulo da 50 MW tra Apricena e San Paolo di Civitate;

l’agrivoltaico “Deliceto Hv” da 63,78 MWp tra Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto;

il parco eolico “Borgo Fonte Rosa 2” da 47 MW a Manfredonia;,,,,,,

un secondo parco eolico da 60 MW tra Cerignola e Ascoli Satriano;

un agrivoltaico da 28,1 MW a Manfredonia;

l’agro-fotovoltaico “Cer01” da 44,7 MW a Cerignola;

e l’agrivoltaico “Asc05” da 55,4 MW tra Ascoli Satriano, Cerignola e Melfi. Una lista lunga.

Insomma la Puglia fa la parte del leone con metà degli impianti sbloccati. Un impianto fotovoltaico è fra Puglia e Basilicata, nel comune di Spinazzola (Barletta Andria Trani), da collegare alla stazione elettrica di smistamento nel comune di Genzano di Lucania (Potenza).

Tre impianti sono nel Lazio:

impianto agrivoltaico da 25,3 MW nel perimento di Roma Capitale;

altro agrivoltaico “Ardea 26” da 14,032 MW nel Comune di Ardea (Roma), in località “La Fossa”;

impianto eolico “Parco Eolico Energia Viterbo”, da 13 aerogeneratori e potenza complessiva di 78 MW, nei comuni di Montefiascone (Viterbo) e Viterbo.

Tre impianti in Sardegna, contro il parere della Regione

Gli ultimi 3 impianti riguardano la Sardegna:

impianto eolico “Boreas” da 60 MW, nei comuni di Jerzu (Nuoro) e Ulassai (Nuoro);

impianto fotovoltaico “Cacip_25” nel comune di Uta (Cagliari), in località Macchiareddu;

agrivoltaico solare “Serramanna 2” da 27,1362 MW, nel comune di Serramanna (Sud Sardegna).

La presidentessa Alessandra Todde si era rivolta al Consiglio dei ministri per chiedere alla presidentessa Giorgia Meloni di bloccare 30 impianti.

Una sospensione accettata, ma dal Governo stanno già passando al via libera per alcuni dei progetti. Il concetto è chiaro: l’esigenza ambientale domina su quella culturale, beninteso non completamente, come pure il tema energetico su quello urbanistico.

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E a proposito dell’Isola continua lo scontro istituzionale tra Governo e Regione sulla legge regionale (n. 31/2025). L’esecutivo contesta il dato dell’installazione dei grandi impianti vietati sul 99% del territorio sardo. Si discute in queste ore il ricorso per illegittimità costituzionale sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I giudici dovranno valutare la fondatezza delle questioni di violazione dell’ordine costituzionale sollevate dallo Stato in materia di competenze, principi di ragionevolezza e iniziativa economica, dal momento che ben 150 gigawatt di rinnovabili sono bloccati da iter autorizzativi, veti regionali e lungaggini burocratiche. Il ritardo nella transizione energetica è stato denunciato recentemente anche da Legambiente Sardegna che ha calcolato un ritardo di 20 anni.