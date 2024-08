Rinnovabili: Governo impugna moratoria della Regione Sardegna

Come prevedibile e già scritto (leggi qui) il Governo Meloni ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la moratoria della Regione Sardegna sulle rinnovabili. Si tratta della legge che blocca per 18 mesi la realizzazione di nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Regione non può decidere di fermare le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici

Come aveva annunciato il ministro Pichetto Fratin (leggi qui) la legge approvata dal consiglio regionale della Sardegna “non è applicabile“.

Detto fatto il Governo è intervenuto nel suo ultimo consiglio dei ministri prima delle vacanze. Secondo l’esecutivo Meloni e come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo: “La norma eccede dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violando gli articoli 3, 41 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione; è stata, altresì, deliberata la richiesta alla Corte costituzionale di sospensione, in via cautelare, dell’articolo 3 della legge regionale impugnata“.

Associazioni di settore, ma pure i comitati contro le rinnovabili ed esponenti dell’opposizione di centro destra in consiglio regionale avevano sottolineato la debolezza di questa legge. Cosciente del tema anche la stessa presidentessa della Regione Alessandra Todde che ha voluto prendere tempo per arrestare i processi autorizzativi e cercare di approvare nel minor tempo possibile la mappa delle aree idonee.

La posizione della Todde: “Impugnativa chiesta da Fratelli d’Italia”

Todde ha subito commentato l’impugnazione. “In queste settimane alcuni hanno giudicato la nostra una legge debole, che non bloccava nulla, inutile, un regalo agli speculatori, che il governo non prendeva neanche in considerazione. Avevamo ragione noi. Al contrario, infatti, la legge si è dimostrata efficace e di impatto, obbligando il Governo ad impugnarla chiedendone la sospensione immediata visti i tanti reclami ricevuti“.

Per Todde il governo avrebbe dovuto, intanto, convocare la governatrice “come prevede lo Statuto sardo quando si trattano temi rilevanti per la Regione” e si stupisce che a chiedere l’impugnazione “siano state forze politiche – una soprattutto – che in Sardegna si schierano a parole contro la speculazione energetica, mentre a Roma lavorano a testa bassa contro gli interessi regionali“. Il riferimento è a Fdi di Giorgia Meloni.

Lo scontro politico è acceso. “In attesa che la Corte Costituzionale si esprima – aggiunge Todde -, il lavoro della giunta non si ferma. La mappa delle aree idonee dovrà essere consegnata entro 180 giorni a partire dal 3 luglio e noi stiamo già lavorando alla sua stesura. Stiamo creando un comitato interno e un ufficio del Piano che si occuperanno di redigere la legge con indicazioni specifiche per le aree idonee. E lo faremo coinvolgendo i territori, le comunità, i sindaci“.

Infine il messaggio al governo: “La Sardegna – che piaccia o no – non accetterà di subire passivamente decisioni calate dall’alto“.

Aree idonee: missione impossibile?

L’individuazione delle aree idonee non è mai un passaggio facile. Ancor di più in una Regione attraversata da un’ondata di fake news che inquinano il dibattito.

Sui social sono migliaia i post e i commenti che parlano, in particolare contro l’eolico, di foreste e boschi distrutti, di strade e rotonde fatte a pezzi, di diffusione nell’aria di vetroresina e perdita di olio inquinante sul terreno. Una vera marea di invenzioni e falsità.

Questo sentimento oppositivo diffuso provoca la critica e l’opposizione all’installazioni di pale su zone produttive (leggi qui) e al revamping (sostituzione delle turbine esistenti con nuove turbine) di parchi eolici esistenti da anni e mai contestati.

C’è chi grida alla distruzione pure per le pale della zona industriale di Tossilo, nella Sardegna centrale vicino a Macomer, dove il primo progetto di parco eolico della Saras (sì, quella della raffinazione di petrolio) fu bocciato nel 2004 dalla giunta regionale guidata da Renato Soru.

Un impianto rallentato dalla burocrazia che nel 2014 portò alla prese di posizione dei sindaci del territorio, di Confindustria e dei sindacati che chiedevano di accelerare le procedure e avviare al più presto l’attività dell’impianto.

Tutto è cambiato e oggi ogni tipo di progetto viene investito dalla critica a prescindere. Per correttezza bisogna ricordare che tanti di coloro che si schierano contro le 800 autorizzazioni di nuovi impianti richiesti a Terna sono per le rinnovabili ma chiedono maggiore attenzione alla tutela del paesaggio. Per questo non sembra facile individuare le aree idonee in tempi brevi.

Referendum contro eolico e fotovoltaico

La strada è ardua per la Regione. La presidentessa Todde ha detto chiaramente di essere per le rinnovabili e contro gli investimenti sul gas (leggi qui), anche a causa di un referendum che sta raccogliendo consenso tra i sindaci.

Questo il quesito: “Volete voi che il paesaggio sardo terrestre e marino sia modificato con l’installazione sul terreno ed in mare di impianti industriali eolici e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?“.

Un quesito che sembra troppo generico e che rende difficile la sua approvazione. Ricordiamo che la Sardegna ha il peggiore mix energetico italiano, il 75% dell’energia è prodotta da fonti fossili- pure il carbone per oltre il 30%, l’ultima regione in Italia a usarlo – e nonostante il 40% di energia esportata bisogna mettere in conto pure la decarbonizzazione del riscaldamento domestico, della mobilità e delle attività produttive.

