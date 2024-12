Frenano rinnovabili e decarbonizzazione: primi effetti dei decreti del governo?

Nel terzo trimestre dell’anno rallenta la transizione energetica in Italia. Le rinnovabili sono cresciute dell’8% rispetto al +25% dei tre mesi precedenti, anticipando gli effetti dei decreti del governo che penalizzano le nuove installazioni. Cala anche la riduzione delle emissioni di CO2 (-1%, contro il -7% della prima parte dell’anno).

Peggiorano le condizioni di lotta al cambiamento climatico in Italia. Ma si tratta solo di un incidente di percorso, un trimestre negativo non destinato a ripetersi o siamo di fronte a un inversione di tendenza? E tutto questo si può considerare una prima conseguenza delle politiche del governo Meloni, in particolare dei decreti Ambiente, Aree idonee e rinnovabili?

La domanda sorge spontanea dopo gli ultimi dati pubblicati dall’Enea. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato anche i dati dell’indice Ispred. Si tratta di un parametro importante per valutare “sicurezza energetica, prezzi e decarbonizzazione“: l’indice ha raggiunto i minimi storici, con un netto rallentamento della velocità verso gli obiettivi climatici del 2030.

Rinnovabili in calo dell’8%: pesano le scelte del governo che difende i fossili e penalizza le rinnovabili?

I segnali, come detti, sono contrastanti. Le rinnovabili proseguono, anche se al rallentatore, con un incremento dell’8% nella produzione energetica totale. Tuttavia, questo rappresenta un rallentamento rispetto al +25% registrato nella prima metà del 2024. Va aggiunto, tra i segnali comunque positivi, che il settore della produzione elettrica nazionale, la quota di generazione elettrica da fonti fossili è scesa al 46%, toccando un minimo storico.

Carbone in calo, gas e petrolio in ripresa

Ma qui passiamo ai dati negativi. Nonostante questi progressi, la decarbonizzazione procede a rilento. Le emissioni nei settori non coperti dal sistema ETS (Emissions Trading System) risultano sempre più distanti dagli obiettivi. Per rientrare nella traiettoria indicata dal PNIEC, le emissioni dovrebbero calare in media del 5% all’anno fino al 2030, un ritmo oggi lontano dalla realtà.

Il consumo di carbone ha subito un drastico calo (-40%), ma a bilanciarlo è stato l’aumento delle altre fonti fossili: petrolio (+2,5%) e gas (+3%), il cui utilizzo è cresciuto nella generazione elettrica. A livello europeo, la situazione appare meno sbilanciata, con un calo del carbone più contenuto (-20%) e un aumento delle rinnovabili (+15%). Da qui la richiesta per ulteriori misure a favore della crescita delle rinnovabili, di cui dovrebbe tener conto il governo.

Sulle rinnovabili chiesto al governo nuovi interventi

Sul fronte dei prezzi, il gas ha registrato un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, tornando sopra i 40 €/MWh da ottobre. In Italia, il costo dell’elettricità è stato superiore del 5% rispetto al terzo trimestre del 2023, a differenza di altri mercati europei dove i prezzi si sono mantenuti più bassi. L’Italia si è così confermato il Paese dove il prezzo medio dell’elettricità è tra i più alti della Ue.

Dati contrastanti nei consumi. Sempre secondo l’ultimo rapporto Enea, sono aumentati nei trasporti (+2%) e nel settore civile (+3,5%), complici le elevate temperature estive che hanno spinto l’uso dei climatizzatori. Tuttavia, i consumi industriali continuano a calare (-2,5% rispetto allo stesso periodo del 2023), un fenomeno che prosegue da dieci trimestri consecutivi. Secondo Francesco Gracceva, ricercatore dell’Enea citato da Il Sole 24 ore, questo è legato alla crisi economica in Germania e ai prezzi dell’energia storicamente elevati, con una nuova tendenza al rialzo.

