Rinnovabili, il governo si fa bello con gli incentivi pagati dalle bolletta

Rinnovabili, il governo incassa il via libera agli aiuti di Stato da Bruxelles per 35,6 miliardi in 20 anni. Serviranno a finanziare le tecnologie (come l’eolico off shore) che non stanno ancora sul mercato. Li pagheranno gli italiani con le bollette e non il bilancio pubblico.

Il via libera è arrivato dalla Commissione europea, che ha autorizzato 35,3 miliardi di aiuti di Stato. A beneficiarne saranno gli operatori delle rinnovabili con tecnologie innovative che avranno incentivi per i prossimi 20 anni. Ma a pagare saranno i cittadini con le loro bollette.

Si può così riassumere l’annuncio arrivato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Sulle rinnovabili il governo, da parte sua, ha di che festeggiare visto che stiamo parlando del decreto Fer2, a lungo atteso dal settore che potrà così dare il via libera fino a 4,6 gigawatt di nuova potenza installata.

Rinnovabili, il governo incentiva tecnologie innovative come il fotovoltaico galleggiante

Gli incentivi che saranno erogati serviranno ad accelerare lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili “più innovative e non mature, che non riescono ancora a sostenersi da sole sul mercato“, come si legge in un comunicato il ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin.

In pratica, le tecnologie che senza “un aiutino” in questa prima fase lavorerebbero in perdita e non sarebbero in grado di progredire a livello tecnologico, fino a raggiungere la “grid parity“. Come era successo in passato per il fotovoltaico e l’eolico sulla terraferma.

Stiamo parlando degli “impianti eolici offshore, geotermoelettrici a emissioni nulle o tradizionali, a biomassa e biogas, fotovoltaici flottanti su acque interne e in mare, impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, impianti solari termodinamici“.

I nuovi incentivi in bolletta non peseranno sulle tariffe dei consumatori fino al 2029

Tutto bene, in nome della transizione energetica verso le rinnovabili e per lasciarsi alle spalle i combustibili fossili. Ma si tratta di innovazioni che vengono finanziate dai cittadini: in cambio ne avranno un ambiente migliore, ma si tratta pur sempre di soldi che per lo Stato sono a saldo zero.

Se non altro non impatteranno sulle bollette prima del 2029, visto che i tempi di entrata in esercizio delle rinnovabili di nuova concezione. E se non altro, verranno compensati dalla fine degli incentivi concessi negli anni precedenti.

