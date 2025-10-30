Premium

Gian Basilio Nieddu
il30 Ottobre 2025
Rinnovabili: gli incentivi alle imprese, bandi aperti

Pieno di incentivi per le imprese che vogliono investire sull’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. E’ stato prorogato al 10 novembre il bando da 320 milioni del ministero delle imprese. E la Regione Sardegna ha stanziato 29 milioni per fotovoltaico, eolico, sistemi di accumulo e sistemi di efficientamento energetico. 

Per le imprese 320 milioni dal ministero: contributi dal 30 al 50% a fondo perduto

C’è tempo fino al 10 novembre 2025 per presentare domanda di partecipazione al bando “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi – Fer”. Una misura pensata per favorire la transizione energetica delle piccole e medie imprese. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede un regime di agevolazioni sotto forma di contributo per l’autoproduzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici o mini eolici, destinata all’autoconsumo immediato o differito tramite sistemi di accumulo.

Tabella incentivi per fotovoltaico e mini eolico nelle imprese

Aperta ufficialmente l’8 luglio 2025, la misura si rivolge alle Pmi, con l’esclusione delle imprese del settore carbonifero, produzione primaria di prodotti agricoli – nei giorni il ministro all’agricoltura Lollobrigida ha annunciato nuovi fondi per l’agrisolare – pesca e acquacoltura.  A disposizione 320 milioni, con una quota del 40% riservata alle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e un ulteriore 40% destinato alle micro e piccole imprese.

Green Deal al rallenty? “Italia e Germania non fanno l’interesse dell’Europa”

Le  spese ammissibili sono comprese tra 30.000 e un 1.000.000 di euro. Le percentuali di contributo variano in base alla tipologia di impresa e agli interventi previsti.  Per presentare la domanda e consultare la documentazione clicca qui.

In Sardegna bando da 29 milioni, ma previsti 100 milioni

Dopo i 20 milioni per le famiglie, Isee massimo di 15mila euro, dalla Regi0ne Sardegna arrivano 29 milioni per le micro, piccole e medie imprese. Si finanzia  l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e impianti di accumulo finalizzati all’autoconsumo, l’efficientamento degli edifici dell’impresa e l’efficientamento volto al risparmio energetico dei processi industriali.

Il bando della Regione Sardegna

I destinatari del finanziamento sono le imprese dei settori manifatturiero, servizi di alloggio, gestione impianti sportivi, commercio, riparazione e lavaggio autoveicoli ed estrattivo-cave. I contributi, a fondo perduto, vanno da un minimo di 20mila euro a un massimo di 500mila.

Total condannata: “Si dipinge verde, ma aumenta gli investimenti nei fossili”

L’avviso rimarrà aperto fino al 30 giugno 2026. Ma non è finita qui, l’assessore dell’Industria Emanuele Cani ha annunciato: «Si tratta solo di una prima tranche di incentivi per l’annualità 2025  a cui seguiranno nel 2026 altri bandi per oltre 100 milioni». Clicca qui per consultare il bando.

LEGGI ANCHE: Elettricità pulita e a buon mercato? SENEC: anche l’Italia può farcela GUARDA IL VIDEO

 

 

Gian Basilio Nieddu
il30 Ottobre 2025
