Rinnovabili, il fotovoltaico italiano vale un terzo del nucleare europeo

Energie rinnovabili: in Italia sono connessi alla rete un milione e 764 mila impianti solari per 33,62 gigawatt di potenza installata. In pratica, il fotovoltaico vale un terzo della potenza nucleare europea. Lo si legge in un report di Italia Solare, che ha elaborato i dati al 30 giugno

La crescita impetuosa delle energie rinnovabili, nei primi sei mesi dell’anno, è già stata certificata dai dati di Terna. La società che gestisce la rete di trasmissione ha fotografato, per la prima volta, il sorpasso sui combustibili fossili nel soddisfare la domanda elettrica in Italia.

Ma c’è di più. Anche i dati sulla potenza installata dimostrano i progressi delle energie verdi nel nostro paese. In particolare del solare: al 30 giugno, in Italia sono allacciati alla rete 1 milione e 763.977 impianti fotovoltaici, per una potenza installata di 33,62 gigawatt.

La crescita delle rinnovabili è stata spinta dal fotovoltaico degli impianti utility scale

Se guardiamo soltanto ai primi sei mesi dell’anno, sono stati aggiunti 169mila nuovi impianti, per una potenza complessiva pari a 3,34 GW: il 29% nel settore residenziale, il 35% al commerciale e industriale, mentre il restante 36% ai grandi impianti (utility-scale) con potenza superiore al MW.

Per trovare un ordine di grandezza, si può affermare che la sola potenza installata del fotovoltaico in Italia è pari a un terzo della potenza relativa alle centrale nucleari europee, 96,4 gigawatt secondo i dati Eurostat.

I numeri sono stati elaborati da Italia Solare, una delle principali associazione del settore delle rinnovabili. La crescita non è stata uniforme, ma trainata soprattutto dai grandi impianti.

Gli impianti di grande dimensione in crescita del 240%

“Durante il primo semestre 2024 – si legge nella nota di Italia Solare – rispetto al 2023, la potenza connessa del residenziale è diminuita del 21%, quella del commerciale/industriale è aumentata del 60% mentre per il settore utility-scale è aumentata del 240%“.

Mentre sul residenziale ha influito la fine dei benefici del Superbonus, le semplificazioni burocratiche hanno favorito gli impianti più grandi. “In meno di un anno sono stati connessi alla rete impianti pari a un terzo della potenza complessiva fotovoltaica installata del grande utility-scale“.

Ora sarà interessante capire l’impatto che avranno gli ultimi provvedimenti del governo di destra, che sulla carta hanno introdotto maggiori ostacoli alla realizzazione di nuovi impianti. Oppure se il settore si dimostrerà ulteriormente resiliente.

