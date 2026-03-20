Rinnovabili da record: nel 2025 installati 814 GW tra solare ed eolico







Accelerazione senza precedenti per le energie rinnovabili nel 2025. Secondo i dati del think tank Ember, nel mondo sono stati installati ben 814 GW di nuova capacità tra solare ed eolico: +17% rispetto al 2024.

Rinnovabili spina dorsale del sistema elettrico globale

L’espansione porta la capacità complessiva oltre i 4 terawatt (TW) e conferma come queste tecnologie stiano diventando la spina dorsale del sistema elettrico globale.

Il vero protagonista della crescita è il fotovoltaico, che continua a correre a ritmi impressionanti. Nel 2025 sono stati installati 647 GW di nuova capacità solare, in aumento rispetto ai 582 GW dell’anno precedente (+11%). La capacità globale ha così raggiunto quasi 2.900 GW, consolidando il ruolo del solare come pilastro della transizione energetica.

Un dato particolarmente significativo: per ogni gigawatt di eolico installato, sono stati aggiunti quasi 4 GW di solare. Questo sbilanciamento evidenzia come il fotovoltaico sia oggi la tecnologia più rapida da implementare, oltre che la più competitiva in termini di costi.

L’eolico torna a crescere (+47%)

Dopo anni più altalenanti, anche l’eolico mostra importanti segnali di ripresa. Nel 2025 le nuove installazioni sono salite a 167 GW, con un bel balzo del 47% rispetto ai 113 GW del 2024.

La capacità totale globale ha raggiunto circa 1.300 GW, confermando che, pur restando dietro al solare, l’eolico è destinato a giocare un ruolo complementare fondamentale. Soprattutto nei sistemi energetici europei, dove la risorsa del vento è più stabile rispetto all’irraggiamento solare.

Impatto concreto su gas e bollette; risparmi per 138 miliardi di dollari

Secondo l’analisi di Ember, la nuova capacità installata nel solo 2025 è in grado di generare circa 1.046 TWh all’anno. Un volume enorme, sufficiente a sostituire oltre un settimo della produzione elettrica globale da gas.

Tradotto in termini economici, significa evitare circa 138 miliardi di dollari l’anno in importazioni di gas, un segnale fortissimo per i responsabili politici e le aziende di servizi pubblici. E un tema particolarmente sensibile per l’Europa, ancora esposta alla volatilità dei mercati energetici internazionali.

Non solo: dall’inizio delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, le rinnovabili già installate hanno evitato circa 330 TWh di produzione da gas, con un risparmio superiore ai 40 miliardi di dollari.

Proprio la crescente instabilità internazionale evidenzia i rischi legati alla dipendenza da petrolio e gas importati. Per Kingsmill Bond, analista energetico presso Ember, “l‘energia solare, eolica e le batterie offrono agli importatori una valida alternativa per la sicurezza energetica, più economica, più rapida da implementare e non vincolata da dinamiche geopolitiche”.

A questi ritmi di crescita globale, dicono gli esperti, l’energia eolica e solare con ogni probabilità non si limiterà a competere con i combustibili fossili, ma progressivamente li andrà a sostituire.