Rinnovabili, le “correnti marine” 2,5 volte più produttive dell’eolico

E se la centrale in Toscana è stata la prima in Italia (2014), in Francia è attiva la più antica e per questo famosa al mondo.La Centrale Mareomotrice di La Rance, attiva dal 1966i n Bretagna, ha una capacità installata di 240 MW e rappresenta un esempio pionieristico di sfruttamento delle maree.

In Corea del Sud è attivo l’impianto di Sihwa Lake è uno dei più grandi al mondo, con una capacità di oltre 254 MW. Questo impianto sfrutta le correnti di marea per generare una quantità significativa di energia elettrica. Nel Regno Unito c’è il progetto MeyGen nello Stretto di Pentland Firth, in Scozia. Utilizzando potenti turbine sottomarine, MeyGen ha raggiunto il traguardo di generare 50 gigawattora di elettricità.

Poteva mancare la Cina, diventata leader in ogni settore delle energie rinnovabili? A sua volta sta sviluppando progetti per sfruttare l’energia delle correnti marine, con vari impianti in fase di sperimentazione e sviluppo,

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –