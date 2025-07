Rinnovabili, il 91% dei progetti più economico delle centrali a fonti fossili

Secondo l’ultimo rapporto dell’IRENA, nel 2024 le energie rinnovabili si confermano l’opzione energetica più economica e sicura, superando nettamente i combustibili fossili in termini di costi e affidabilità. Il 91% dei nuovi progetti rinnovabili installati è risultato più conveniente delle nuove centrali alimentate da fonti fossili.

Lo scenario globale dell’energia sta evolvendo sempre più velocemente.. E lo fa prendendo una direzione sempre più decisa. A testimoniarlo è il nuovo rapporto pubblicato dall’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA). Il dossier “Renewable Power Generation Cost in 2024″ conferma il ruolo di leadership delle rinnovabili nel panorama energetico mondiale. Fonti come solare ed eolico non solo si affermano come le più sostenibili, ma anche come le più vantaggiose dal punto di vista economico. Il loro successo? Una combinazione di innovazione tecnologica, economie di scala e catene di approvvigionamento sempre più competitive.

Rinnovabili: il fotovoltaico più vantaggioso dei progetti fossili più competitivi nel 41% dei casi, l’eolico nel 53 dei casi%

I dati parlano chiaro: nel 2024 il solare fotovoltaico è risultato in media il 41% più economico rispetto alle alternative fossili più competitive. Ancora più significativo il risultato dell’eolico onshore, che ha battuto i fossili con un margine del 53%. I costi medi per l’eolico onshore sono scesi a 0,034 dollari per kilowattora, mentre il solare fotovoltaico ha raggiunto i 0,043 dollari/kWh.

L’aggiunta di 582 gigawatt di nuova capacità rinnovabile nel corso dell’anno ha permesso di evitare il consumo di combustibili fossili per un valore stimato di 57 miliardi di dollari. Un dato ancora più eloquente: il 91% dei nuovi progetti rinnovabili installati è risultato più conveniente delle nuove centrali a fonti fossili.

Il segretario generale Onu., Gutierres: “L’energia pulita delle rinnovabili è economia intelligente. E il mondo sta seguendo il denaro”

L’adozione di fonti rinnovabili non è solo una questione ambientale. Le rinnovabili rappresentano una strategia vincente per ridurre la dipendenza dai mercati energetici internazionali, aumentando così la sicurezza energetica dei Paesi. Il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha commentato: “L’energia pulita è economia intelligente – e il mondo sta seguendo il denaro”. Le rinnovabili, secondo Guterres, rappresentano il futuro dell’energia: abbondante, sicura e accessibile a tutti.

Sulla stessa linea il direttore generale dell’IRENA, Francesco La Camera, che sottolinea come le energie rinnovabili abbiano permesso di evitare fino a 467 miliardi di dollari in costi per combustibili fossili nel 2024. Un risultato reso possibile da anni di investimenti, innovazione e politiche lungimiranti. Tuttavia, avverte La Camera, “questo progresso non è garantito”, e rischi geopolitici e commerciali potrebbero rallentare la transizione energetica.

Le r

Tecnologie digitali e accumulo: la nuova frontiera

Un ruolo sempre più centrale è ricoperto dalle tecnologie che supportano la generazione rinnovabile. I sistemi di accumulo a batteria (BESS), fondamentali per la stabilità della rete, hanno visto una riduzione dei costi del 93% dal 2010, arrivando nel 2024 a 192 dollari/kWh. Questo grazie all’evoluzione dei materiali e all’ottimizzazione produttiva.

In parallelo, le tecnologie digitali, e in particolare l’intelligenza artificiale, stanno rivoluzionando il settore. Dalla gestione della rete all’ottimizzazione della produzione, gli strumenti digitali sono diventati essenziali per garantire l’integrazione efficiente delle rinnovabili. Tuttavia, nei mercati emergenti, l’infrastruttura digitale e di rete resta insufficiente, e richiede investimenti mirati per sbloccare il pieno potenziale delle energie pulite.

Il ruolo della politica e della cooperazione internazionale

Il rapporto dell’IRENA sottolinea come un quadro politico stabile e prevedibile è essenziale per attirare investimenti nelle rinnovabili. Strumenti come i contratti di acquisto di energia (PPA) risultano decisivi per accedere a finanziamenti agevolati, mentre processi poco trasparenti e politiche incoerenti disincentivano gli investitori.

Così come la cooperazione internazionale è più che mai cruciale. Per affrontare le sfide globali della transizione energetica serve un impegno condiviso: dalle infrastrutture di rete alla rimozione delle barriere commerciali, fino al supporto concreto ai Paesi del Sud globale.