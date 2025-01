Le rinnovabili funzionano eccome: -13% di CO2 per produrre elettricità nella Ue

La transizione energetica nell’Unione Europea segna un nuovo traguardo: grazie alle rinnovabili, il 2024 si chiude con un calo record delle emissioni di CO2 legate alla produzione di elettricità. Con una riduzione del 13% rispetto all’anno precedente.

Altro che frenata. Anche in un anno in cui non sono cresciute come nel biennio precedente, le rinnovabili macinano nuovi record. Nel 2024, oltre a confermare il dominio sui combustibili fossili, il mix di rinnovabili ha contribuito a un consistente calo di emissioni di CO2 legato alla produzione di elettricità. Secondo i dati di Eurelectric, l’associazione Ue delle imprese di settore, le emissioni sono così passate da 542 a 471 milioni di tonnellate equivalenti di CO2, il livello più basso di sempre.

Il 2024 conferma così un cambiamento strutturale nel mix energetico dell’UE, dove la quota di combustibili fossili è scesa al 28% della produzione totale, mentre le fonti rinnovabili hanno raggiunto il 48%. Il nucleare ha contribuito per il restante 24%. Questo storico sorpasso sottolinea come l’energia verde sia sempre più il cuore pulsante del sistema elettrico europeo.

Le rinnovabili dominano la produzione di elettricità, continua il declino dei fossili, resiste il nucleare

Tra le singole fonti di energia, il nucleare rimane in testa con 656,4 TWh prodotti. Tuttavia, l’eolico ha continuato a superare il gas naturale, generando 496,5 TWh, mentre il gas si è fermato a 401,3 TWh. Anche il solare e l’idroelettrico hanno dato un contributo significativo: 281,1 TWh e 396,9 TWh rispettivamente. Complessivamente, l’energia solare e idroelettrica ha registrato un incremento di oltre 40 TWh rispetto al 2023.

La produzione di elettricità da carbone continua la sua rapida discesa: 265,2 TWh nel 2024, rispetto ai 315,5 TWh del 2023. Le bioenergie, invece, hanno mostrato una lieve crescita, passando da 126,7 TWh a 129,3 TWh.

“La decarbonizzazione è una realtà consolidata”

Questi dati legati a rinnovabili ed emissioni di CO2 dimostrano che la decarbonizzazione è ormai una realtà consolidata. Tuttavia, il rapporto segnala che la domanda elettrica complessiva è cresciuta solo dell’1,1%, arrivando a 2.726 TWh, un livello ancora inferiore rispetto ai periodi pre-crisi. Questo moderato aumento è dovuto a un mix di maggiore efficienza energetica e rallentamento industriale, con la Germania che ha visto una diminuzione del 13% nei consumi elettrici industriali tra il 2021 e il 2023.

Cillian O’Donoghue, direttore delle politiche di Eurelectric, ha ribadito l’importanza di “investire nelle rinnovabili per un’economia più competitiva e sostenibile“, sottolineando però la necessità di “una capacità stabile e flessibile per compensare la variabilità delle fonti verdi e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili“.

Elettricità in calo, ma c’è l’incognita prezzi negativi

Anche il costo dell’energia ha seguito una tendenza ribassista: la media del 2024 sul mercato all’ingrosso day-ahead è scesa a 82 €/MWh, rispetto ai 97 €/MWh del 2023. Se si considerano solo i primi nove mesi dell’anno, il valore medio sarebbe stato ancora più basso, a 76 €/MWh, prima del rialzo causato dall’aumento del prezzo del gas e dal calo nella produzione eolica e solare. I prezzi negativi, fenomeno indicativo dell’abbondanza di energia rinnovabile in determinati periodi, hanno raggiunto un nuovo record con 1.480 episodi nel 2024.

Guardando al futuro, Eurelectric invita la nuova Commissione europea a dare massima priorità all’elettrificazione industriale, con il Clean Industrial Deal proposto da Ursula von der Leyen come pilastro strategico. Tra gli strumenti chiave, una banca per l’elettrificazione, aree di accelerazione e meccanismi per mitigare i rischi associati agli accordi di acquisto a lungo termine.

Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it