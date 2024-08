Rinnovabili, il governo si allea con la Cina per le turbine eoliche off shore

Il governo diviso sulle energie verdi. Dopo il Testo Unico per le rinnovabili, con nuovi ostacoli per gli impianti eolici e solari, il ministro Urso “benedice” l’accordo di Renexia con la Cina e il colosso MingYang. Obiettivo: una fabbrica per le costruzione di turbine off shore.

Ci sono ministri che si inventano sempre nuovi ostacoli per la realizzazione di campi fotovoltaici e impianti eolici. E ci sono ministri che riempirebbero le coste attorno all’Italia di centrali off shore.

Il governo è sempre lo stesso, quello di destra guidato da Giorgia Meloni. Ma i suoi ministri vano in ordine sparso, anche su un tema fondamentale per il futuro energetico e ambientale come la transizione energetica.

Solo pochi giorni fa in Consiglio dei ministri è stato presentato il Testo Unico per le rinnovabili. Fa ordine sulle normative e i tempi per il rilascio dei permessi, ma introduce nuovi ostacoli burocratici.

Tanto da essere bocciato da imprese e ambientalisti (“Più che semplificare, complica”), le quali chiedono al govero di ripensarci e modificare le nome più contestate.

E in precedenza, con il decreto Agricoltura è stato vietato il rilascio di nuovi permessi su aree a uso agricolo, mentre il decreto Aree idonee assegna alle Regioni il potere di individuare dove e come rilasciare nuovi permessi per eolico e solare.

L’investimento è di 500 milioni, per 1.100 addetti e la fabbrica sarà operativa entro due anni

A rompere il fronte è stato il ministro per le Imprese Adolfo Urso che ha sottoscritto l’accordo per una fabbrica di turbine eoliche frutto dell’accordo tra Renexia, società delle rinnovabili che fa capo al gruppo Toto, e il colosso cinese MingYang.

Si parte con un investimento da 500 milioni, in un sito da individuare nei prossimi tre mesi, che darà lavoro a 1.100 addetti. La tecnologia arriva dalla Cina, ma in Italia verrà creata una filiera industriale e diretto contatto con le università.

La fabbrica aprirà fra due anni e le prime turbine sono destinate all’impianto MedWind che Renexia vuole realizzare 80 chilometri al largo di Trapani. Svilupperà energia equivalente al fabbisogno di 3,4 milioni di famiglie (il 3% della domanda italiana).

Del resto, il gruppo della famiglia Toto e MingYang hanno già lavorato assieme per la nascita della prima (e finora unica) centrale eolica off shore non solo italiana, ma di tutto il Mediterraneo, davanti al porto di Taranto.

Rinnovabili, dalla Cina arriva il colosso MingYang: ha già lavorato alla centrale eolica di Taranto

L’obiettivo della fabbrica – il cui capitale sarà aperto ad altri investitori – è cavalcare l’onda dell’off shore galleggiante. A differenza delle centrali eoliche del Mare del Nord, i cui piloni appoggiano sui fondali, nel caso dell’impianto di Trapani poggiano su piattaforme galleggianti che vengono poi ancorate.

Tutto questo in stretta alleanza con un colosso cinese, proprio nel momento in cui l’Unione europea sta di nuovo pensando di approvare dazi sulle tecnologie cinesi delle rinnovabili che stanno prendendo il sopravvento su quelle occidentali.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –