Rinnovabili, Cina “pigliatutto”: vuole costruire la diga più grande del mondo

Il mondo delle rinnovabili è “scosso” dall’ennesimo mega-progetto di Pechino, questa volta in campo idroelettrico. La Cina vuole costruire una diga sul fiume Yarlung Tsangpo, in Tibet, al confine con l’India. Potrebbe generare una quantità di energia tre volte superiore a quella prodotta dalla famosa diga delle Tre Gole, attualmente la più grande al mondo.

La Cina senza freni nella transizione energetica. Non è soltanto diventato il Paese leader nello sviluppo delle energie verdi. Ora vuole anche battere i record che già detiene. Progetti fondamentali nella ricerca di fonti di energia rinnovabile, ma al tempo stesso sono segnali di supremazia geopolitica e ambientale che stanno mettendo sempre più in difficoltà e in posizione subalterna il mondo occidentale.

Una crescita energetica “verde” senza precedenti

Il governo cinese ha appena approvato la costruzione di una nuova infrastruttura idroelettrica, che potrebbe richiedere investimenti fino a 137 miliardi di dollari. Una volta completata, sarà una delle opere ingegneristiche più imponenti mai realizzate, con un potenziale di produzione di energia stimato in 70 gigawatt. Cifra sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di decine di milioni di persone.

L’idroelettrico – come ha ricordato Bloomberg- è già la seconda fonte di energia in Cina, rappresentando il 14% della produzione nazionale nel 2023. Tuttavia, negli ultimi anni, le sfide legate al cambiamento climatico – come le siccità prolungate – hanno ridotto la capacità produttiva in regioni chiave come Sichuan. Da qui la necessità di accelerare i progetti verso la transizione, ma ricorrendo il meno possibile ai combustibili fossili.

La Cina vuole costruire una diga in Tibet, sollevando le preoccupazioni politiche e ambientalo dell’India

La costruzione della diga sul fiume Yarlung Tsangpo, che attraversa territori contesi e alimenta il Brahmaputra in India, ha già suscitato preoccupazioni. Per l’India, il controllo del flusso idrico da parte della Cina rappresenta un potenziale strumento di pressione politica. Sebbene i due paesi abbiano istituito meccanismi di dialogo per la gestione delle risorse idriche, le tensioni bilaterali rimangono elevate, soprattutto lo fanno

Dal punto di vista ambientale, il progetto potrebbe avere un impatto devastante su una delle aree di maggiore biodiversità del pianeta. La gola del Yarlung Tsangpo ospita una riserva naturale nazionale. Ed è considerata un hotspot di biodiversità. Gli ambientalisti temono che la costruzione della diga possa alterare irreversibilmente l’ecosistema locale, mettendo a rischio specie rare e il delicato equilibrio

Un possibile compromesso tra sviluppo e sostenibilità

Pechino ha promesso di adottare misure per minimizzare l’impatto ambientale e garantire la sicurezza delle regioni a valle. Tuttavia, la Cina ha anche mostrato sensibilità verso le critiche: discussioni pubbliche sui potenziali rischi del progetto sono state censurate sui social media, suggerendo una consapevolezza delle controversie che questa diga potrebbe suscitare, sia a livello nazionale che internazionale.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –