Rinnovabili che non ti aspetti: sbloccati 7,1 GW nel 2022

Dall’inizio dell’anno a metà dicembre le autorizzazioni all’installazione di impianti rinnovabili hanno raggiunto un totale di 7,1 GW in Italia. Una cifra che “supera le attese” a detta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Sorpresa: le semplificazioni burocratiche funzionano

Evidentemente le facilitazioni del Decreto Semplificazioni 2021 hanno dato i loro frutti imprimendo un’accelerata all’iter autorizzativo. Il bilancio del lavoro svolto dai due organismi chiave per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), la Commissione VIA-VAS e la Commissione PNRR-PNIEC è stato presentato dal MASE il 16 dicembre.

Dei 187 progetti esaminati, 147 hanno superato l’esame. La commissione VIA-VAS ha emesso 43 pareri favorevoli per un potenza cumulata di 2,7 GW. La Commissione PNRR-PNIEC, grazie alla procedura semplifica VIA fast-track, ha emesso 104 pareri favorevoli per un totale di 4,4 GW. Ben 56 autorizzazioni hanno riguardato impianti agrivoltaici (56 autorizzazione), seguiti dai impianti fotovoltaici tradizionali, eolici e centrali idroelettriche a pompaggio.

La VIA fast-track prevede che la Commissione si esprima entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque non oltre i 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di avvio del procedimento di VIA.

Gli obiettivi 2030 sono a portata di mano

«Il traguardo raggiunto è solo un punto di partenza che inverte un trend negativo _ ha commentato il ministro Gilberto Pichetto _. Partendo dai dati di quest’anno dobbiamo fare di più per raggiungere gli obiettivi climatici ed economici che ci siamo posti.

Come informa il presidente delle Commissioni, Massimiliano Atelli, sono previste fino a fine 2022 tre altre sessioni plenarie chiamate a valutare ulteriori progetti.

Le nuove autorizzazioni si tradurranno in nuove installazioni, che cominceranno a produrre energia green l’anno prossimo.

Tempi molto più lunghi, invece, per il passaggio dalle carte al fine cantiere per gli impianti eolici offchore (in mare). Tuttavia l’interesse degli investitori in questo campo è addirittura esploso. Lo dice Terna annunciando che le richieste di connessione alla rete per nuovi progetti assommano a una potenza di 95 GW, valore del 200% superiore a quello dello scorso anno.

La grande corsa dei privati è sull’eolico offshore

Sono state poi presentate a Terna circa 100 richieste per impianti fotovoltaici e altrettante per impianti eolici a terra. Il totale della nuova potenza da rinnovabili assomma a circa 300 GW. Siamo a oltre quattro volte il fabbisogno di nuove installazioni rinnovabili al 2030, che è stimato in 70 GW.

Naturalmente non tutti completeranno l’iter burocratico, ottenendo quindi le autorizzazioni, la soluzione tecnica minima di dettaglio e completando i lavori. Ma sicuramente saremmo in grado di migliorare gli obiettivi che fissano la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al 72%, contro circa il 40% attuale.

Circa l’80% delle domande per l’eolico offshore riguarda progetti nel Sud Italia e nelle isole maggiori. In particolare, circa 24 GW in Sardegna, 19 GW in Sicilia e 4 GW in Calabria.

Ma la nuova capacità è cresciuta fra i 3 e i 5 GW