Rinnovabili, ce la possiamo fare ma sarà durissima

L’elettrificazione dei consumi e le installazioni di impianti rinnovabili crescono. Però a tassi insufficienti. Quindi sarà durissima raggiungere gli obiettivi nazionali al 2030. Anche il raddoppio del parco circolante di auto elettriche con l’immatricolazione di 100.000 BEV nei primi nove mesi del 2021 non è sufficiente. Lo dice l’Electricity Market Report dell’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano.

Electricity Market Report: lo stato dell’arte

La capacità installata di impianti a fonte rinnovabile in Italia supera oggi i 56 GW, grazie soprattutto al solare e all’eolico. Viceversa quella termoelettrica si è gradualmente ridotta: circa 60 GW, rispetto ai 77 GW del 2012, per il 77% rappresentata da impianti alimentati a gas naturale e per il 17% da impianti a carbone, che dovranno essere dismessi entro 5 anni.

Il tasso di elettrificazione dei consumi si è invece mantenuto pressoché costante a circa il 20% nell’ultimo decennio, anche se sono evidenti i cambiamenti nella copertura della domanda di energia elettrica, soprattutto osservando che l’incidenza degli impianti termoelettrici tradizionali si è ridotta dal 74% nel 2005 al 54% nel 2020, mentre le rinnovabili sono passate dal 14% al 38%. Inoltre, nel 2021 si è assistito a una crescita del prezzo dell’energia (nei primi nove mesi, +64,6% su base annua e + 121,3% rispetto al 2020). Questo è stato dovuto all’aumento del costo del gas, che deve far riflettere sulla forte dipendenza dalle fonti fossili del mix di generazione italiano.

Più fiducia, ma i risultati non arrivano

Le cifre insomma non sono esaltanti, tuttavia si respira un clima di fiducia grazie alle «consistenti azioni di policy emanate a livello comunitario come il «Green Deal», il «Next Generation EU», il «Fit for 55» che hanno ridato slancio all’ottimismo degli operatori» commenta Simone Franzò, direttore dell’Osservatorio sull’Electricity Market dell’E&S Group.

Rallentano le nuove installazioni di rinnovabili

Ma in Italia dinamiche di mercato asfittiche, come l’andamento delle installazioni di impianti da fonti rinnovabili, e l’impennata dei prezzi dell’energia restano dei nodi da risolvere: altrimenti sarà durissima . Occorre insomma mettere in campo «un percorso in grado di coniugare obiettivi complessi e una roadmap credibile. Anche gli investimenti contenuti nel PNRR, per lo sviluppo del parco rinnovabile e di una rete di distribuzione resiliente, digitale e flessibile, remano nella stessa direzione».

In somma: il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 (e la riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 del 55% rispetto ai livelli del 1990, come delineato nel pacchetto Fit for 55 «richiede un’importante accelerazione rispetto ai tassi registrati negli ultimi anni».

Al 2030 le fonti rinnovabili dovrebbero coprire il 40% del mix energetico europeo, l’efficienza energetica sul consumo di energia finale dovrebbe salire al 36% (e al 39% quella sul consumo di energia primaria), ogni anno andrebbe riqualificato almeno il 3% della superficie complessiva degli edifici pubblici e le emissioni delle nuove auto andrebbero ridotte del 55% rispetto ai livelli del 2021, per poi diventare il 100% entro il 2035, quando sarà vietata la vendita di nuove auto termiche.

Energy Community e UVAM, la possibile svolta

Il Report tratta in particolare due temi: le Energy community, nuovi paradigmi di generazione e consumo di energia e l’apertura del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (e la definizione di nuovi servizi ancillari assegnati alle Unità viruali o UVAM) introdotti da due direttive comunitarie e in via di recepimento in Italia. Essi potranno abilitare una più ampia diffusione delle fonti rinnovabili. E così rappresentare un volano per investimenti complementari di efficienza energetica e a supporto della mobilità elettrica e della fornitura di servizi ancillari.

