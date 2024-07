Rinnovabili record: superano il carbone nel mondo entro il 2025

Alla fine dell’anno prossimo le fonti rinnovabili supereranno il carbone e diventeranno la prima fonte di energia al mondo. Lo sostiene un report Iea, l’Agenzia internazionale dell’energia. La domanda di carbone salirà ancora per qualche anno, ma la crescita di eolico e – soprattutto – fotovoltaico corre molto di più. Anche se non abbastanza per sostenere la domanda di energia globale.

La previsione è stata rispettata. Entro la fine del 2025 il carbone scenderà dal trono. Il più inquinante delle fonti energetiche non sarà più il combustibile maggiormente usato al mondo per produrre elettricità. Ma verrà superato dalle rinnovabili, grazie soprattutto al boom del fotovoltaico.

L’Agenzia internazionale dell’energia lo aveva annunciato più di quattro anni fa. Ma ora non ci sono più dubbi. Nel 2025, le rinnovabili forniranno il 35% dell’elettricità mondiale contro il 30% del 2023. Il fotovoltaico coprirà coprire la metà della crescita della domanda, mentre solare ed eolico messi insieme ne copriranno il 75%).

La produzione di elettricità da fonte rinnovabili non cresce abbastanza velocemente

Tutto questo nonostante la domanda di carbone continui a salire per tutto il 2024, trainata soprattutto da Cina e India. E nonostante un ulteriore aumento della domanda di elettricità: +4% nel 2024, in crescita rispetto al +2,5% del 2023. Per l’Agenzia internazionale, il consumo di elettricità dovrebbe continuare nel 2025, con una crescita del 4%.

Anche in questo caso, sono le economie di Cina e India e trainare il resto del mondo, visto che la domanda di elettricità aumenterà rispettivamente dell’8 e del 6%.

