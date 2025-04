Rinnovabili, a marzo che tonfo: si salva solo il fotovoltaico (e torna il carbone)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Battuta d’arresto delle rinnovabili nel mese di marzo. Causa principale, il brusco calo della produzione idroelettrica. In controtendenza tra le fonti green soltanto il fotovoltaico che sale ulteriormente rispetto a un anno fa.

E’ la dimostrazione di come le rinnovabili in Italia dipendano ancora troppo dall’idro e non tengano il passo dell’Europa del Nord. Un calo dell’8,3% per la produzione da energie rinnovabili nel marzo scorso, secondo il consueto rapporto mensile di Terna. Non è tanto il calo che dovrebbe preoccupare. Ci può stare, se si pensa che quello del 2024 è stato il mese di marzo con la maggiore produzione da rinnovabili negli ultimi dieci anni (10,9 TWh).

Le rinnovabili hanno coperto “solo” il 39,1% della richiesta. A sostenere il dato è stato l’incremento del fotovoltaico

Tutto dipende – anche troppo – dall’idroelettrico, che nel marzo ha generato solo 2,7 TWh, il 33,6% in meno di marzo 2024. Anche se il dato rimane comunque superiore ai mesi di marzo del 2023 e del 2022. In calo anche il contributo dell’energia eolica, che al di là del dato continua ad avere un ruolo al di sotto delle sue possibilità. Visti i ritardi – e le opposizioni a livello regionale – con cui devono fare i conti i progetti per gli impianti eolici “galleggianti” off shore nell’Italia meridionale.

Le rinnovabili nel loro complesso hanno coperto il 39,1% della richiesta del mese e il 45,4% della produzione interna. A sostenere il dato è stato soprattutto l’incremento dal fotovoltaico (+23,6%). Questo significa che l’aumento degli impianti che sfruttano l’energia del sole prosegue a buon ritmo. Ma non sufficiente per raggiungere i livelli dei Paesi pià avanzati del nord Europa. A fine marzo l’eolico ha coperto il 7,9 della domanda elettrica nazionale, il fotovoltaico il 9,1%, l’idroelettrico il 10,1% (al netto dell’apporto dei pompaggi).

In crescita il ricorso alle centrali a carbone (+6,8%)

Altro dato che si ripete: l’Italia dipende ancora troppo dalla produzione da centrali alimentati con i combustibili fossili (+18,6% a marzo, +16,9% nei primi tre mesi dell’anno). Il dato è in aumento perché ha dovuto compensare l’energia idroelettrica che è venuta meno.

Con tutte le ricadute del caso sul costo dell’energia per imprese e famiglie. Un’ultima curiosità: per una piccola quota, l’Italia va ancora a carbone. Rispetto ai primi tre mesi di un anno fa, la produzione di energia da parte delle centrali a carbone è calato del 26,2 per cento. Ma a marzo, sempre per compensare l’idroelettrico, il dato è in aumento del 6,8% rispetto al marzo di un anno fa.

